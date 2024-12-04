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參選2026新北市長？洪孟楷：誰民調高將全力支持

2024/12/4 13:46
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（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨2026年新北市長選戰布局備受關注，國民黨立委洪孟楷今天表示，屆時會有一致共識，「誰的民調高，將全力支持」。被問到若自己民調最高，洪孟楷說，「我會全力爭取贏的機會」。

洪孟楷今天接受「POP撞新聞」廣播節目專訪，談及2026年新北市長選舉時說，希望延續國民黨執政，不過，由於還有2年時間，現在討論人選太早。

洪孟楷表示，他與台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都是「被動」被媒體列入民調，均未主動表態參選新北市長。距離選舉還有2年，到時候一定會有一致共識，「誰的民調高，將全力支持」，一定支持民調最高者出來選，他相信有這樣的共識，「只要是民調最高，就一定支持」。

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被問到如果自己獲得最高民調，洪孟楷說，「我會全力爭取贏的機會」。他表示，身為新北市現任立委，2026新北市長選舉必然有自己的角色，會發揮力量協助、延續國民黨在新北市的執政。

洪孟楷表示，新北市是總統賴清德故鄉，人口數也最多，民進黨一定會派出最強人選；至於民進黨可能的人選，他說，到目前為止的觀察還不知道，不過，看得出來民進黨立委蘇巧慧很積極。（編輯：謝佳珍）1131204

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