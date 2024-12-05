首位進關島議會台灣總統 賴總統獲贈友台決議

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（中央社記者溫貴香關島5日電）總統賴清德今天赴關島議會參訪，議長泰拉耶親贈友台決議文，總統對此表達感謝，並強調繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵力量。

賴總統「繁榮南島．智慧永續」之旅，在關島當地時間5日上午受邀前往關島議會參訪，包括美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）、副議長巴恩斯（Tina Rose Muña Barnes）及多位參議員都出席迎接賴總統。

賴總統抵達時，泰拉耶在議會大廳入口處迎接，隨後一同走進關島議會，接著泰拉耶致詞，並將友台決議文呈贈賴總統，同時也致贈當地用木頭雕刻的紀念品，上面貼有中華民國國旗與關島旗幟。

賴總統高舉議長泰拉耶（前左2）贈送印有中華民國國旗的禮物。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

總統致詞時，先用關島查莫洛語問候大家，他說，非常榮幸受邀參訪關島議會，並接受關島議會通過的友好決議。關島議會已經連續4年通過決議，支持台灣的國際參與，是協助台灣走向世界的重要力量，他代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

賴總統說，台灣和關島淵源深厚，共同擁有南島語族的文化，像是一家人，共享民主、自由、人權普世價值，也是志同道合的夥伴，台灣和關島議會以及關島全部的人民，將會在議會一年又一年通過的決議上，建立起良好的基礎，促進台灣和關島的各項合作，包括教育、交通、產業、經貿、文化等，一定會越來越好。

總統提到，疫情過後，就在上週台灣與關島已經逐漸恢復直航，他藉這個機會邀請關島參議員訪問台灣，除了感受台灣人的熱情與好客，也讓台灣和關島在觀光、農業以及原住民文化等各領域，持續增進交流，創造人民的福祉。

賴總統表示，未來繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵的力量。

黨政人士表示，賴總統此行進入關島議會，是台灣第一位進入關島議會的總統，賴總統在此處接受關島議會通過的友好決議，更象徵台灣與關島之間相當緊密。

該人士說，2020年駐關島辦事處恢復設處後，關島議會連續4年通過友台決議，並相挺台灣參與國際組織相關行動，如支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、以觀察員身分有意義參與世界衛生大會（WHA）等。（編輯：謝佳珍）1131205

議長泰拉耶（前右2）致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

總統賴清德（中）與關島總督古蕾露伉儷早餐茶敘後，參訪關島議會並上台致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

總統賴清德（前右2）與議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）（前左2）握手致意。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日