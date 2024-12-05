賴總統過境關島赴總督官邸茶敘 現場奏中華民國國歌

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（中央社記者溫貴香關島5日電）總統賴清德過境關島，他在當地時間5日上午受邀前往關島總督官邸與關島總督古蕾露進行早茶敘，會前現場奏美國與中華民國國歌。賴總統說，關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅，應更緊密站在一起，為印太和平穩定做出更多貢獻。

賴總統受邀前往關島總督官邸與關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）進行早茶敘。古蕾露於賴總統下車處迎接，熱情為賴總統獻上花環，隨後兩位一同走進官邸。

為表達對賴總統到訪的誠摯歡迎，現場依序演奏美國國歌、關島頌歌以及中華民國國歌，總督官邸內擺放中華民國國旗。知情人士說，這在過去總統出訪的過境行程是相當罕見但別具意義的安排，以具體行動充分展現台灣、關島的緊密友好，以及關島對台灣總統到訪的支持與重視。

賴總統準備的伴手禮也極具巧思，他送上古蕾露喜歡的台灣蘭花及台灣水牛畫。早期的台灣與關島，水牛都是最重要的動物，而蘭花、水牛也是賴總統曾任職的台南市著名特色，兩人就台灣、關島的風土、美景、美食熱烈交換意見。總督與總統握手時，將總督府紀念幣放在手中，致贈給賴總統，象徵祝福與友誼長存。

總統賴清德（圖）「繁榮南島 智慧永續」之旅，過境關島，當地時間5日上午出席總督官邸早餐會並致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

賴總統致詞時，以關島查莫洛語問候「Hafa Adai！（您好）」他說，非常榮幸走進總督官邸，接受熱情招待，共度早餐；早餐是一天力量來源，非常希望今天的相聚也能像早餐一般，注入台灣跟關島更多力量，讓未來合作更順利。

賴總統感謝古蕾露對台灣的支持，他說，如總督所言，台灣和關島交流會越來越密切，因為就在上週，台灣華航開始恢復直航關島，美國聯合航空也已宣布明年4月將開航「台北-關島」航線，還有其他台籍航空也在努力推動直航班機。

他說，目前台灣有多家醫院，提供關島患者到台灣的醫療轉診服務，他跟總督都是醫療背景，非常期待關島跟台灣的公共衛生、醫療服務相關合作更加密切。

此外，賴總統說，台灣跟關島在水產養殖、水耕農業、建築工程，甚至是替代能源各方面，其實都有很多很好的合作空間。人才培育尤其重要，未來也希望在教育文化各面向持續跟關島合作。

賴總統說，他要特別感謝古蕾露為台灣與關島雙邊關係所作的貢獻，包括協助台灣恢復設置駐關島辦事處，以及推動關島和桃園、台中市締結姐妹城市。

總統表示，台灣和關島共享民主自由的價值，從近期的研究和考古也證明，關島的查莫洛人民與台灣的原住民族，同屬廣泛的南島語系，讓彼此更加親近。

賴總統說，台灣和關島就像是一家人，同時也是理念相同的夥伴關係，面對極權主義的擴張，所有理念相近的國家和地區，唯有團結合作，才能維護印太地區的民主、和平與繁榮。關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅，應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻。（編輯：張均懋）1131205

總統賴清德（右）出訪太平洋友邦，關島時間5日上午出席總督官邸早餐會，圖為關島總督古蕾露（左）致贈紀念品時與賴總統互動交談。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

總統賴清德（左3）出訪太平洋友邦，關島時間5日上午出席總督官邸早餐會，進場時伸出雙手準備向關島總督古蕾露（左4）致意。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日