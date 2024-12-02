賴總統過境夏威夷參與美智庫座談 拋台灣對全球三項積極行動

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（中央社記者溫貴香檀香山1日電）總統賴清德今天在夏威夷於美國智庫「東西中心」發表演說與座談，被問到未來4年或8年的願景時說，台灣目前最大的挑戰是中國威脅，作為台灣的總統，他有3個使命感，包括維持國家生存發展、強化國防力量、照顧2300萬人民生活。

賴總統率團訪問南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，過境夏威夷第二天行程在當地時間下午1時受邀至美國智庫東西中心（EWC）參與政策座談，並以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘的英語演說，採閉門方式進行。

總統府發言人郭雅慧會後轉述座談內容表示，賴總統一開始致詞時，強調台灣對於印太區域還有全球的3個積極行動，第一個是台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結與促進對話交流。

總統表示，台灣致力於強化國防，提升全社會防衛韌性，在總統府成立全社會防衛韌性委員會，而近年來台美雙方共同合作，彰顯了台灣對於自身安全的承諾，還有台美兩國對印太區域和平、穩定與繁榮的共同承諾。

第二個積極行動是台灣積極在全球供應鏈做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業，賴總統表示，台美的夥伴關係不僅強化了這些作為，也展現了台灣作為值得信任、可靠夥伴戰略重要性。台灣與理念相近國家積極合作，充分展現台灣運用自身的專業知識，為全球的發展做出貢獻。

第三個積極行動是台灣積極致力於確保台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。賴總統表示，不僅是透過公共衛生、漁牧、氣候轉型等領域，用透明的方式來合作，履行承諾，也促進了台灣與太平洋友邦緊密的友好關係。

賴總統表示，希望達到3個永續目標，包括智慧永續、民主永續與邦誼永續，同時台灣也將強化自我防衛能力，與理念相近國家密切合作，堅守實力帶來和平的理念，也捍衛自由、民主與法治普世價值。

郭雅慧轉述，賴總統英文致詞後，現場有問答互動，被問到未來4年或8年願景為何時，總統說，台灣目前最大的挑戰是中國的威脅，他作為台灣的總統，對於台灣未來的整體規劃有3個使命感，分別是維持國家生存發展、強化國防力量，不論是國防自主或是對外軍事採購與民主陣營彼此合作，這一點很重要。

第三個使命是照顧2300萬人民生活，照顧弱勢民眾。總統說，他深信一個偉大的國家，國家要善待任何一個人，在這個國家內都可以生存，希望未來的台灣可以走進世界，站在世界的舞台，台灣對於世界和平、穩定與繁榮可以做出貢獻，世界談到台灣會認為是一個良善、好的國家。（編輯：謝佳珍）1131202