賴總統發表演說 美智庫院長期待深入探討區域和平

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（中央社記者溫貴香檀香山1日電）總統賴清德今天赴美國智庫東西中心發表英語演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」；東西中心院長蘇珊妮說，能與大家一起探討區域和平與繁榮的未來，深感榮幸，期待深入討論。

總統在當地時間下午赴智庫東西中心（East–West Center, EWC）出席政策座談，以全英語演說8分鐘，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」，採閉門會議。

總統發表8分鐘英語演說之後，現場由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）主持，另外有兩位與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty）與東西中心的前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。

蘇珊妮致詞表示，感謝賴總統的到來，非常榮幸能在東西中心表達歡迎，賴總統一直希望造訪這裡，今天終於來到夏威夷這片美麗的土地，選擇在這裡展開行程，她深感榮幸。

東西中心院長蘇珊妮致詞。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月2日

她提到，這座國際會議中心（又名傑佛遜大廳），是著名建築師貝聿銘於1963年設計完成的場地。過去，曾舉辦過無數重要活動。就在上個月，迎接了馬紹爾群島總統希爾達‧海妮博士，並頒給2024年「女性影響力獎」。

蘇珊妮說，東西中心曾兩次接待前總統蔡英文，分別是在2017年和2019年，其中一次是為了慶祝「台灣關係法」簽署40週年。同樣在2017年，也接待前總統馬英九，他與參與太平洋島嶼領袖計畫的成員進行交流，感謝台灣對該計畫的支持。

她表示，東西中心自成立以來，匯聚了來自世界各地的人才，包括來自台灣的學者、學生和專業人士。在過去的60年間，共有超過2600位來自台灣的參與者加入。2022年，還推出一個名為「台灣對美國的重要性」的多項線上活動項目，追蹤美台在州與地方層面的合作。

她說，目前台灣與美國擁有近90對姐妹城市關係，其中包括夏威夷的3對姐妹城市。來美國留學的台灣學生人數也持續增長，目前已超過2.3萬人，成為美國第5大國際學生來源地，其中許多學生選擇美麗的夏威夷。

她表示，該中心與台灣在安全、環境及貿易方面合作密切，這種夥伴關係的重要性也在今天的來賓及媒體的參與中得到充分體現。

蘇珊妮表示，很高興歡迎莫健和東西中心前總裁理查德‧博爾特博士，他們兩位在亞洲有著數十年的豐富經驗。莫健曾擔任AIT主席，而博爾特則致力於推進美台貿易關係並曾領導美國商會。

她強調，今天能與大家一起在這裡探討區域和平與繁榮的未來，深感榮幸，期待接下來的深入討論。（編輯：張均懋）1131202