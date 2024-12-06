訪夏威夷急難管理署 賴總統：未來持續交流合作

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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德此次出訪過境美國夏威夷，參訪威夷州急難管理署（Hi-EMA）。賴總統今天表示，收穫良多且夏威夷州急難管理署也承諾將和台灣有更多交流合作，讓台灣的全社會防衛韌性，能夠做得更周延。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

賴總統表示，很高興在夏威夷拜訪夏威夷州急難管理署，的確收穫良多，也邀請夏威夷州急難管理署，且對方也承諾，未來和台灣有更多的交流合作，讓台灣的全社會防衛韌性能夠做得更周延，且夏威夷州急難管理署已與台灣的防救災單位有合作。

賴總統說明，夏威夷州急難管理署分享過去防救災經驗，重點在於落實平時的災防意識與訓練，在有需要的時候「先自助、能互助」，這與台灣現在推動全社會防衛韌性方向，其實是一致的，未來也會持續交流合作，夏威夷州急難管理署也到過南投的訓練中心一起訓練過，彼此已有合作經驗，相信未來合作會更加密切。

針對此次出訪國家和過境地點，是否與美國印太戰略相呼應，賴總統表示，這次出訪，主要是3個太平洋友邦，因為地緣關係，勢必要過境美國，而過境地點根據傳統與以往經驗，就是夏威夷與關島。

賴總統表示，希望透過這次出訪，進一步鞏固台灣與3個邦交國關係，也能夠跟美國政府、夏威夷州還有關島，建立更深厚的友誼，這是此行的想法。（編輯：張若瑤）1131206