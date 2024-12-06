本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴總統首訪友邦
新聞專題
賴總統首訪友邦3/75
首頁 / 政治

訪夏威夷急難管理署 賴總統：未來持續交流合作

2024/12/6 12:20（12/6 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（後中）展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，出訪太平洋友邦，6日在帛琉與隨團記者茶敘，現場媒體提問踴躍。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（後中）展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，出訪太平洋友邦，6日在帛琉與隨團記者茶敘，現場媒體提問踴躍。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德此次出訪過境美國夏威夷，參訪威夷州急難管理署（Hi-EMA）。賴總統今天表示，收穫良多且夏威夷州急難管理署也承諾將和台灣有更多交流合作，讓台灣的全社會防衛韌性，能夠做得更周延。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

賴總統表示，很高興在夏威夷拜訪夏威夷州急難管理署，的確收穫良多，也邀請夏威夷州急難管理署，且對方也承諾，未來和台灣有更多的交流合作，讓台灣的全社會防衛韌性能夠做得更周延，且夏威夷州急難管理署已與台灣的防救災單位有合作。

賴總統說明，夏威夷州急難管理署分享過去防救災經驗，重點在於落實平時的災防意識與訓練，在有需要的時候「先自助、能互助」，這與台灣現在推動全社會防衛韌性方向，其實是一致的，未來也會持續交流合作，夏威夷州急難管理署也到過南投的訓練中心一起訓練過，彼此已有合作經驗，相信未來合作會更加密切。

針對此次出訪國家和過境地點，是否與美國印太戰略相呼應，賴總統表示，這次出訪，主要是3個太平洋友邦，因為地緣關係，勢必要過境美國，而過境地點根據傳統與以往經驗，就是夏威夷與關島。

賴總統表示，希望透過這次出訪，進一步鞏固台灣與3個邦交國關係，也能夠跟美國政府、夏威夷州還有關島，建立更深厚的友誼，這是此行的想法。（編輯：張若瑤）1131206

延伸閱讀
賴總統：秉持智慧民主邦誼永續核心價值出訪交流總統敬佩帛琉勇敢民族 喊話中國威脅利誘不如回正軌賴總統：有信心與川普政府深化合作 抵抗威權擴張總統：台灣有權貢獻世界 中國應共同為和平盡心力賴總統喊話中國：舉起拳頭不如張開雙手賴總統：一手交流一手共機擾台 台灣人民不會接受賴總統：民主台灣絕不會走回頭路 團結才能守護國家賴總統：出訪獲突破 顯見理念相近國家更團結引台灣奪冠軍談團隊 總統：團結全力以赴迅速檢討賴總統：堅持民主自由憲政體制 主權不容侵犯併吞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統：秉持智慧民主邦誼永續核心價值出訪交流
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：