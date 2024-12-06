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台帛海上救援聯合操演 惠恕仁：建立更安全海洋環境

2024/12/6 13:01（12/6 13:23 更新）
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總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅最後一站抵達帛琉，當地時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，圖為帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）出席並致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅最後一站抵達帛琉，當地時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，圖為帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）出席並致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德與帛琉總統惠恕仁今天共同出席台帛海上救援聯合操演，惠恕仁致詞表示，這次演習展示了技術在拯救生命行動中的重要性，透過台帛雙方共同努力，可以建立一個更加安全的海洋環境。

為深化台帛兩國海巡交流與人道救援合作，總統賴清德上午與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）一同前往馬拉卡港（Malakal），出席台帛海上救援聯合操演，今年3月甫下水的國造雲林艦也參與這次操演。

惠恕仁致詞時表示，今天的演習展示技術在拯救生命行動中的重要性，不僅整合先進的技術與無人機的能力，也強化保護生命的承諾，海上技術的進步在海上安全中扮演關鍵角色。

惠恕仁說，今天聯合操演的重點是搜救行動，但同樣重要的是尊重法治，他相信透過台帛共同努力，可以建立一個更加安全的海洋環境，並保護社區。

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雲林艦長倪志忠說，曾救援疑似中風的外籍船員，接獲緊急通報後，雲林艦隨即趕往，「只要接獲需要救援的案子，不分國界、不分遠近，甚至跑過800、900海里遠，這就是巡防艦要彰顯的人道主義」。

倪志忠表示，面對訊息萬變的海上狀況，雲林艦始終保持「不挑釁、不衝突、不退讓」3大原則，與邦交國共同維持海上安全。（編輯：謝佳珍）1131206

總統賴清德（前右4）在帛琉時間6日上午與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右3）一同前往馬拉卡港（Malakal），視察台帛海上救援聯合操演。圖為賴總統與惠恕仁及外交部長林佳龍（前右6）等人一同在甲板上觀看搜救演練情形。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（前右4）在帛琉時間6日上午與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右3）一同前往馬拉卡港（Malakal），視察台帛海上救援聯合操演。圖為賴總統與惠恕仁及外交部長林佳龍（前右6）等人一同在甲板上觀看搜救演練情形。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（前右2）在帛琉時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右）一同前往「雲林艦」的醫療艙間觀看傷者急救演練。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（前右2）在帛琉時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（前右）一同前往「雲林艦」的醫療艙間觀看傷者急救演練。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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