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帛琉總統惠恕仁連任：持續與台灣建立深厚邦誼【獨家】

2024/11/12 17:33（11/12 17:50 更新）
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帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）連任後接受中央社視訊專訪強調，台帛共享價值觀，盼與台灣持續建立深厚邦誼。圖為視訊截圖。中央社記者楊淳卉雪梨 113年11月12日
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）連任後接受中央社視訊專訪強調，台帛共享價值觀，盼與台灣持續建立深厚邦誼。圖為視訊截圖。中央社記者楊淳卉雪梨 113年11月12日
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（中央社記者楊淳卉雪梨12日專電）帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）成功連任，他今天接受中央社專訪表示，台帛共享價值觀，並存在「特殊關係」。帛琉盼與台灣持續建立深厚邦誼，也期盼台灣擴大在帛琉投資，透過合作成為帛琉經濟成長引擎。

美中持續競爭太平洋影響力，台灣目前有12個邦交國，帛琉為其中3個南太平洋邦交國之一，因此選舉結果備受關注。帛琉5日舉行總統及國會大選，惠恕仁以顯著優勢擊敗其姐夫、前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau），並於11日提前宣告連任成功。

惠恕仁今天透過視訊接受中央社專訪，強調將持續並強化台灣與帛琉的邦誼關係。

惠恕仁向中央社表示，台帛有著「特殊的關係」，並期待透過互動繼續建立這種深厚的關係。

經濟議題成為這次帛琉大選主軸。惠恕仁認為，帛琉是與台灣建立外交關係的全球12個國家之一，這讓帛琉獨具一格。帛琉提供一個獨特的機會，他希望這為人們帶來創業機會，增加在帛琉設立企業意願。

惠恕仁重申台帛雙邊關係的重要性，特別是透過政府投資建設基礎設施等方面，也強調期待看到台灣私部門擴大在帛琉投資，透過合作成為帛琉經濟成長引擎。

他強調，帛琉需要讓私營部門參與發展，無論在農業和漁業、數位技術、旅遊業或金融領域，也希望台灣在帛琉的運輸業和其他產業有更多投資。

惠恕仁表示，他9月訪問台灣並參加世界台灣商會聯合總會年度會議，賴清德總統在會中呼籲台灣投資人關注帛琉，「這就是我們想要看到的」。

惠恕仁指出，台灣經濟奇蹟是全球仰望的榜樣，特別是在晶片產業和高科技領域中。儘管帛琉是小島國，但在某些領域仍具有潛力。例如，最近有一間公司來到帛琉，雙方討論海鹽及相關化妝品開發，「機會確實存在，我們只是需要合適的合作夥伴來看看潛力在哪裡。我認為帛琉的品牌已經具備優勢」。

他指出，除了台帛特殊關係外，帛琉與美國也有「自由加盟協約」（COFA）等防務協議，只要雙方同意，這種保護將永遠存在，這在當前全球政治形勢下尤為重要。因此，未來4年帛琉的重點將放在經濟成長上，應對通貨膨脹及生活成本上升的挑戰。

惠恕仁特別感謝台帛在疫情期間建立「旅遊泡泡」。台灣為第一個恢復帛琉航班的國家，目前每週有4班航班從台北起飛，希望未來持續增加。

惠恕仁也回憶，賴總統擔任副總統時曾訪問帛琉，兩人一起游泳；今年5月，惠恕仁赴台參加賴總統就職典禮，還一同前往釣蝦場體驗台灣在地文化。

惠恕仁笑說：「我非常了解他（賴總統）。」他今晚可能與賴總統通話，期盼台帛持續建立深厚關係。（編輯：陳妍君）1131112

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