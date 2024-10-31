彭博專訪 帛琉總統惠恕仁：中國施壓要求對台灣斷交

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（中央社坎培拉31日綜合外電報導）帛琉共和國總統惠恕仁表示，他的國家正面臨來自中國愈來愈大的壓力，要求停止支持台灣。

彭博（Bloomberg News）報導，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）還指責中國侵犯帛琉的專屬經濟區（EEZ）。帛琉定於11月5日舉行全國大選，與美國總統大選同一天舉行。

惠恕仁接受彭博專訪時表示，太平洋國家決心維護自身主權和領土完整，但也警告，地緣政治影響的角力正在加劇，將對這些國家帶來考驗。華府和北京一直在競逐大平洋地區影響力，當地為重要航道和海底電纜所在，並且擁有漁業資源及海底礦藏。

當記者詢及帛琉11月5日總統和國會選舉結果，是否會決定未來與台灣的關係時，惠恕仁回答說，中國「一直在大力爭取」。

惠恕仁指出，「顯然他們（北京）有所盤算，而這盤算就是台灣」。他說：「他們試圖讓所有人相信，帛琉和其他所有人正在做的事都是非法的。」他意指承認台灣一事。

台灣目前有12個邦交國。太平洋國家諾魯於今年初宣布與台灣斷交、轉向承認中國。

惠恕仁經常批評中國在太平洋地區的作為，但他並未提供北京施壓要求對台灣斷交的具體實例。中國外交部並未回覆針對這些說法進行回應的書面要求。

惠恕仁對中國船隻未經授權一再進入帛琉專屬經濟區感到失望。他之前曾指責北京限制中國遊客前往帛琉。（編輯：洪啟原/核稿：何宏儒）1131031