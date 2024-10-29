美日大選政局動盪 分析：恐給中國壯膽加強對台施壓

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（中央社東京29日綜合外電報導）美國的亞洲安全重要盟友日本大選結果令人震驚，加上美國下週總統大選可能面臨動盪，恐使中國等對手趁機考驗西方對東亞安全的決心。據分析，中國恐因此壯膽而加強對台灣施壓。

路透社報導，中國在日本島嶼周遭及台灣附近的軍事行動持續升級，包括與俄羅斯舉行更多定期軍演，以及中國軍機8月時首度侵犯日本領空，日本政府正展開二戰以來最大擴軍行動作為因應。

但日本長年執政的自民黨及公明黨聯盟，在27日大選遭遇15年來最大挫敗，導致該聯盟須爭取反對黨支持，以繼續掌控眾議院持續執政，此為美國盟邦內不滿選民拒絕現有執政黨的最新例證。

另一方面，美國總統大選可能由共和黨候選人川普勝出；川普先前在2017至2021年執政期間，曾試圖向日本政府施壓，要求日方為美國的軍事支持支付更多費用。民調顯示，川普與民主黨總統候選人賀錦麗在選情上呈現極其膠著的狀態。

川普在2020年輸掉總統大選後，曾試圖推翻選舉結果，其支持者闖入美國國會大廈。川普表示，如果他再次敗選，他將宣告選舉不公，不會接受選舉結果。

據分析，美國的重要盟邦日本面臨大選衝擊，可能給中國及其他對手壯膽。分析師指出，中國可能增加對日本領土的侵擾，並且加強對台灣施壓；北韓則持續與俄羅斯深化安全合作，可能加強彈道飛彈測試。

已故前日本首相安倍晉三的幕僚谷口智彥（Tomohiko Taniguchi）表示：「就北京的角度而言，這（日本大選結果）預示著一個理想局面：日本政治陷入癱瘓。」

此外，谷口智彥還指出：「中國對日本領空及領海的侵擾可能加劇，同時對台灣的軍事挑釁有可能成為常態。」

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）美日關係專家塞奇尼（Nicholas Szechenyi）指稱：「任何日本防衛政策計畫可能放慢或抱負降低的跡象，都將鼓勵中國及北韓認定日本軟弱，並對華府強化美日同盟的努力不屑一顧。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131029