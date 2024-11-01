美大選在即 卓榮泰：台美關係持續強化應沒問題
2024/11/1 18:45
（中央社記者范正祥台北1日電）立委質詢關注美國總統大選在即，以及選舉結果對台灣的可能影響。行政院長卓榮泰今天表示，台美關係長年來往良性發展，而且是快速穩定當中，未來美國透過民主選舉產生民主政府，台美關係持續強化應該沒有問題。
美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前接受專訪，談及美國經濟與台灣等議題，並指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，提出希望台灣向美國支付保護費等看法。
立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。
國民黨立委林德福質詢，提醒注意美國大選對台灣的影響，並提及川普稱台灣搶走晶片生意，還說希望台灣向美國支付保護費。
卓榮泰指出，台灣的晶圓代工產業是因為台灣有優秀勞工人力及產業鏈，形成台灣非常領先的產業。其次，全世界的供應鏈，台灣的重要地位日益增加。
卓榮泰表示，台美關係長年來往良性發展，而且是快速穩定當中，所以未來美國透過民主選舉產生民主政府，台美關係持續強化應該沒有問題。
除了說明台灣會努力持續強化台美關係，卓榮泰答覆林德福質詢時也說，台灣是全力在保護自己，「我們自己保護我們自己」，也肩負區域安全和穩定的責任，全世界對此都是肯定的。（編輯：林興盟）1131101
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