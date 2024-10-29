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南非迫台灣駐處搬離有轉圜 願協商循官方管道溝通

2024/10/29 12:27（10/29 12:54 更新）
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南非要求台灣將駐南非代表處遷出首都，外交部29日表示南非政府展現協商意願，優先與台灣就未來雙邊關係磋商。（中央社檔案照片）
南非要求台灣將駐南非代表處遷出首都，外交部29日表示南非政府展現協商意願，優先與台灣就未來雙邊關係磋商。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北29日電）南非政府要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞。外交部今天表示，南非政府展現協商意願，已向台灣駐處表達，願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與台灣就未來雙邊關係磋商。

南非政府要求台灣駐南非代表處於10月底遷出首都普勒托利亞，且以電郵述明「沒有協商空間」，外交部長林佳龍21日於立法院答詢強調，「沒有要搬」，南非不能片面毀約，如果南非是法治國家，就應該與台灣協商。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切距離南非政府提出的遷處期限僅剩2天。

外交部發言人劉永健表示，在外交部及駐南非代表處連日努力以及各界關心下，南非政府已就單方面設定的10月30日遷處期限，向駐南非代表處表達，南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與台灣就未來雙邊關係進行磋商。

劉永健強調，外交部長林佳龍正在中美洲及加勒比海友邦訪問，仍隨時關心及掌握本案發展，並多次指示駐處務必基於對等及尊嚴立場，以及僑民服務不能中斷、確保職員人身安全等原則，與南非政府進行交涉。

劉永健進一步表示，林佳龍也指示亞非司長賀忠義代表外交部，於28日再度召見南非駐台代表安德森（Graham Anderson），對本案再次表達政府的立場及嚴正關切。

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劉永健說，外交部相信也呼籲，作為G20成員國的南非政府，在雙方協商討論獲得共識前，不會對台灣駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

劉永健指出，至於南非政府就未來雙邊關係的相關想法，政府也會持續在對等尊嚴原則下，瞭解南非方面的看法，並與其交換意見，若有相關進展，將再適時向外界報告。（編輯：潘羿菁）1131029

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