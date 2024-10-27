林佳龍抵達聖文森 送交賴總統賀函給聖國總督

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，他稍早在社群媒體表示，已抵達第2站聖文森及格瑞那丁，並晉見聖國總督朵根，送上總統賴清德的聖國獨立45週年賀函。

外交部長林佳龍10月23日到11月2日訪問拉丁美洲及加勒比海5邦交國，這也是他首次以外交部長身分公開出訪，首站瓜地馬拉的行程結束，在當地時間26日下午抵達第2站聖文森及格瑞那丁。

林佳龍晚間於臉書發文表示，經過4小時飛行，已抵達第2站聖文森及格瑞那丁，在聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與聖國皇家樂隊的接機歡迎下，將在此展開2天行程，並以總統特使身份出席聖國獨立45週年慶典活動。

林佳龍說，這是他第1次來訪聖國，非常期待，抵達聖國後先前往晉見聖國總督朵根（Susan D. Dougan），並呈遞特使國書以及總統賴清德致朵根的聖國獨立45週年賀函，也感謝朵根及聖國政府長期支持台灣國際參與，並在國際場域為台灣仗義執言。

林佳龍提及，聖國是台灣堅實的友邦，共享自由、民主與人權的價值，這些年來，兩國持續在婦女賦權、青年就業、教育獎學金等議題加深合作，也以深耕在地的精神，在農業、醫療公衛以及資通訊等領域積極交流，創造出豐碩成果。

林佳龍提及，他在朵根的邀請下，在總督府的訪客紀念冊簽名，寫下「台聖邦誼永固」，Everlasting Friendships，期盼台灣和聖國繼續相互扶持，為世界繁榮發展做出更多貢獻。

此外，林佳龍也表示，很高興與總理龔薩福共同主持「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，這是一項非常有意義的基礎建設，運用在地建築材料、人力，以及品質保證的台灣團隊OECC，在未來將創造在地許多就業機會。（編輯：林家嫻）1131027