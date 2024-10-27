參訪台瓜合建醫院大樓 林佳龍為嬰兒收涎祝平安長大

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，於瓜地馬拉時間25日參觀由台灣協助建造的聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓，並為瓜國嬰兒收涎，祝福孩子平安長大。

外交部今天下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於當地時間25日參訪甫於今年完工，由台灣協助建造的聖胡安希奧斯（San Juan de Dios）醫院新生兒大樓，並與受益家庭互動，在瓜國衛生部長巴諾雅（Joaquín Barnoya）陪同下，實際瞭解台瓜合作成果。

林佳龍於社群媒體臉書發文表示，他在聖胡安希奧斯醫院為瓜國嬰兒收涎，雖然語言不同，但深深體會到，不管是在台灣還是瓜地馬拉，天下父母的心都是一樣的。

根據外交部新聞稿，林佳龍在院內發表談話表示，台瓜除合力興建聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓外，駐瓜國技術團更與瓜方合作執行「孕產婦與新生兒計畫」，協助培訓鄰近瓜京醫院暨孕產中心的醫事人員，提升他們對懷孕婦女產前、分娩及產後的臨床照護能量，以及降低新生兒早產與死亡風險，每年受益婦幼人數達7萬人。

林佳龍指出，另安排相關人員赴台受訓，計畫預計培訓逾450人次的醫療人員，將可提升對瓜國婦幼的照護品質。

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林佳龍說，聖胡安希奧斯醫院新生兒大樓是由台灣與瓜國共同合作設計及興建的大樓，在短短12個月的工期內完工，有助改善對瓜國孕婦及新生兒的照護，計畫成果深獲瓜國政府及人民的重視與肯定。

外交部指出，林佳龍同日中午應瓜國外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez）的邀請，參觀台灣技術團協助在瓜國外交部中美洲廣場花園栽種的竹林，為台瓜兩國90年邦誼留下歷史見證。（編輯：林克倫、林家嫻）1131027