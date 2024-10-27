林佳龍出訪友邦瓜地馬拉 代表賴總統邀阿雷巴洛訪台

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍出訪拉丁美洲及加勒比海5友邦，林佳龍今天於社群媒體表示，他22日晉見瓜地馬拉總統阿雷巴洛，晚宴時代表總統賴清德邀請阿雷巴洛訪台。

外交部長林佳龍10月23日到11月2日訪問拉丁美洲及加勒比海5邦交國，這也是他首次以外交部長身分出訪，首站來到瓜地馬拉，並於在瓜國行程最後一天晉見瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）。

林佳龍上午於臉書發文表示，感謝阿雷巴洛長期堅定支持台灣，台灣與瓜地馬拉彼此相互扶持，當瓜國遭受中國經濟脅迫時，台灣及時擴大採買瓜地馬拉咖啡，當台灣遭到世界衛生組織不公對待時，瓜國力挺台灣參與聯合國相關組織，堅定為台灣發聲。

林佳龍提及，近年兩國在多項領域合作，期待未來強化多邊理念相近國家與台瓜的合作，加強雙邊經貿投資，特別是高科技、紡織、醫療與基礎建設等領域，台灣也會全力支持瓜國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）關心的兒少、身心障礙與長照福祉的計畫。

阿雷巴洛1月就任後未訪台灣，總統賴清德520就任時，瓜國外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martínez）以特使身分來台致賀，雙十國慶則是由貝娜多代表出席。

林佳龍表示，他在晚宴上代表賴總統，邀請阿雷巴洛伉儷擇期率團訪台；阿雷巴洛也在晚宴上送給他1944年瓜地馬拉革命紀念日的圖冊，以版畫展現瓜國的民主發展的艱辛歷程，他則分享台灣從威權統治走向民主的過程。

林佳龍也說，他此行也與馬蒂內茲會晤，馬蒂內茲多次重申台瓜邦誼穩固，感謝馬蒂內茲對外交部代表團的熱情接待。（編輯：蘇志宗）1131027