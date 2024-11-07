惠恕仁當選帛琉總統 賴總統祝賀並盼深化友好邦誼
2024/11/7 20:06（11/7 20:17 更新）
（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府今晚表示，友邦帛琉共和國總統選舉有初步結果，總統賴清德向帛琉完成總統大選表達誠摯祝賀，恭賀惠恕仁、歐宜樓當選正、副總統，未來將持續與帛琉新政府攜手合作，共同維護印太區域和平、穩定與繁榮，促進台帛友好邦誼。
太平洋友邦帛琉共和國舉行正副總統選舉7日有初步結果，總統府發言人郭雅慧晚間發布新聞稿表示，總統賴清德代表政府與人民，向帛琉完成總統選舉表達誠摯祝賀，並且恭喜總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與副總統當選人歐宜樓（Raynold “Arnold”Oilouch），期盼未來進一步在既有的緊密基礎上持續拓展、深化台帛邦誼。
郭雅慧表示，台帛建交25年邦誼深厚，互為忠實摯友，除了在基礎建設、農業技術、資通訊、潔淨能源和氣候變遷等領域合作密切，亦共同面對國際上的各種挑戰，未來台灣政府也將持續與帛琉新政府攜手合作，共同維護印太區域和平、穩定與繁榮，促進台帛友好邦誼。（編輯：林興盟）1131107
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