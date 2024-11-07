府：總統聽取美大選後政經分析 對深化台美充滿信心

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德在每週例行性國安會議中，聽取國安團隊對美國、帛琉選後、日本等國際最新政經局勢研析；對於未來台美關係的強化與深化，總統與國安團隊都充滿信心。

美國總統候選人川普（Donald Trump）昨天大選勝出，郭雅慧上午在總統府APEC代表團行前記者會後受訪，被問到總統昨天是否召開國安高層會議一事表示，總統每週都會聽取國安團隊相關報告，這是每週固定的例會，針對國際上各國最新輿情回應，還有選情狀況，總統第一時間都會聽取國安團隊相關報告。

至於總統是否有與川普通話的安排，她說，總統昨天在第一時間透過駐美代表處致上賀函也表達恭喜之意，代表台灣政府與人民對於美國新當選的總統、副總統表達祝賀，到目前為止，沒有規劃另外致電表達祝賀之意。

針對川普在競選過程中提到「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」，總統對此是否有所裁示，郭雅慧說，台美之間有民主自由的共同信仰，一如過往，總統也反覆表達台美關係堅若磐石，美國不論哪個黨派執政，對台灣是具有跨黨派的支持，未來台美關係，賴總統強調不用擔心，不論是經濟發展、區域安全上，台灣都會與最重要的夥伴，一起攜手在經濟繁榮與區域的穩定上持續強化。

被問到台美21世紀談判下個階段是否繼續展開，她表示，國安團隊都有持續向總統更新訊息，也不斷進行報告，除了每週的例會之外，也不斷把最新訊息提供給總統知悉。

她說，總統與國安團隊在未來台美關係的強化與深化上都充滿信心，也理解且完整掌握整個情勢，對於未來的規劃與雙方的發展，都有信心可以維持現狀且更加深化。

對於明年1月20日美國總統當選人川普即將就職，台灣是否派出慶賀或祝賀團前往美國，目前是否展開討論。郭雅慧表示，如果有明確的規劃，將適時向國人公開正式報告。（編輯：蘇龍麒）1131107