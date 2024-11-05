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帛琉總統選舉5日舉行 專家料與台灣邦交不變

2024/11/5 12:44（11/5 13:29 更新）
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台灣太平洋友邦帛琉5日舉行總統大選，現任總統惠恕仁（左）競選連任，與前總統蒙傑索（右）對決。（左圖取自facebook.com/surangel，右圖為中央社檔案照片）
台灣太平洋友邦帛琉5日舉行總統大選，現任總統惠恕仁（左）競選連任，與前總統蒙傑索（右）對決。（左圖取自facebook.com/surangel，右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）台灣太平洋友邦帛琉今天舉行總統大選，現任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）競選連任，與前總統蒙傑索（Tommy Remengesau）對決。專家認為，兩人勢均力敵，但無論誰當選，應不會改變與美國的安全協約或將外交立場轉向北京。

帛琉今天舉行總統、副總統及國會議員選舉。根據帛琉選舉委員會，選舉結果將在收取海外選票後，於11月12日後正式公布。

台灣目前有12個邦交國，其中帛琉是南太平洋的3個友邦之一。近年來，中國積極削弱台灣在太平洋地區參與，不僅奪取台灣邦交國，並加大對帛琉的壓力。此外，美中兩國在太平洋的影響力競爭日益激烈，帛琉被視為美國在該地區安全戰略中的重要夥伴，這次選舉結果備受關注。

惠恕仁在過去4年的任期內被視為美國的堅定支持者，並迅速發展與美國的軍事同盟關係。自1994年以來，帛琉一直與美國維持「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA），並於今年初續簽該協約，使帛琉在未來20年內可獲得8億9000萬美元（約新台幣28億元）的經濟援助，以換取美軍得以繼續進駐其海域、領空及領土。

惠恕仁對中國的批評態度更為直言不諱，不僅指責中國多次侵犯帛琉專屬經濟區，還將北京對帛琉施加的經濟脅迫與網路攻擊形容為一種「新型戰爭」。在選舉期間，他多次警告中國試圖透過減少觀光客的方式對帛琉施壓，以改變其外交立場。

相比之下，蒙傑索則被視為對北京較為友善。他在2018年擔任總統時表示，願與北京發展經濟關係，不過，他也保證不會因討好北京而放棄與台灣的關係。

專家指出，雖然蒙傑索在接受中國經濟機會方面比惠恕仁更開放，但他絕非中國的支持者。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任基恩（Meg Keen）接受中央社記者訪問表示，外界對於蒙傑索親中的看法被誇大。他擔任總統期間從未將外交關係轉向中國，即使他在此次大選勝出，也不太可能這樣做。

惠恕仁與蒙傑索在對美政策上則存在顯著分歧。蒙傑索於10月接受美國之音訪問時，表達對於帛琉過度依賴美國援助及美國在當地軍事擴張的擔憂。但基恩認為，蒙傑索仍不太可能放棄與美國的協約。

專家指出，這次選舉中，國內經濟議題比外交政策更受選民重視。

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澳洲國立大學（Australian National University）太平洋問題專家史密斯（Graeme Smith）撰文指出，部分選民認為目前稅制加重負擔並提高生活成本，該議題在帛琉國內引起分歧。

史密斯指出，這場總統選戰勢均力敵，但惠恕仁略有優勢。因為在帛琉，除非現任總統出現重大錯誤，否則通常不會被選民推翻，而惠恕仁在大多數人眼中並未犯下嚴重錯誤。（編輯：周永捷）1131105

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延伸閱讀
彭博專訪 帛琉總統惠恕仁：中國施壓要求對台灣斷交中國施壓帛琉與台斷交 美國務院：掠奪行為助長腐敗日本助台灣南太友邦強化通訊建設 意圖抗中南太平洋島國成地緣政治競爭熱點 盤點4國態度看中美澳角力現況
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