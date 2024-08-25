中國施壓帛琉與台斷交 美國務院：掠奪行為助長腐敗

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）帛琉總統惠恕仁指控中國把觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交。美國國務院表示，北京掠奪性的經濟行為破壞法治之際，也助長腐敗；美國鼓勵所有國家擴大與台灣的互動。

索羅門群島、吉里巴斯和諾魯等國近年來相繼外交轉向與中國建交。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前受訪指出，北京施壓帛琉跟進。「中國公開告訴我們，那是不合法的，我們不應該承認台灣」。

法新社15日報導，他接著向記者指控中國「拿觀光作為武器」，想影響遊客人數。根據國際貨幣基金（IMF）數據，帛琉的國內生產毛額（GDP）約半數來自旅遊業。

美國國務院發言人16日以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，已留意到有報導指出中國先前試圖向帛琉施加經濟壓力，這可能是因為帛琉與台灣的外交關係。

這名發言人說，這些報導與中國一連串據稱越來越有問題的作為相符，包括掠奪性經濟行為。這類行為破壞良好治理、透明度及法治，同時助長了腐敗。

中央社同日再詢問台灣可以期待美國採取哪些措施來幫助台灣鞏固南太平洋地區剩下的邦交國。

國務院今天回覆指出，美國認為台灣是可信賴且理念相近的民主夥伴，台灣在世界各地的夥伴關係，不論是官方或非官方性質，都為這些國家公民提供重大且可持續的利益。

「我們鼓勵各國擴大與台灣往來」。

美國國務院回信的內容與過去台灣邦交岌岌可危時的回覆幾乎一致。負責主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）3月向國會提出相對具體的說明，表示美方與台灣在南太平洋僅剩的友邦，也就是吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島密切合作，以確保滿足3國需求，杜絕中國可能操作的空間。

當時有議員追問，國務院是否掌握諾魯有意於台灣2024年大選後轉投北京懷抱，以及美方有無可能使與中國建交的南太平洋島國再次承認台灣。康達回覆，美方了解諾魯（對與台維繫邦交）有些疑慮，並曾與夥伴合作解決這些問題。

他也說，台灣在南太平洋的友邦中，有些曾與台灣「斷交又建交」。每個國家都有權做出自己的決定，但鑑於北京過去的記錄，美國示警各國（對中國）保持謹慎立場。（編輯：唐佩君）1130825