中國施壓帛琉與台斷交 外交部嚴正譴責

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（中央社記者吳書緯台北16日電）帛琉總統惠恕仁指控中國拿觀光當武器，施壓帛琉與台灣斷交。外交部今天指出，中國近年於太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫台灣邦交國外交轉向情形時有所聞，予以嚴正譴責。

外交部今天指出，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）於專訪中表示，中國以「觀光產業武器化」（weaponizing tourism）為手段打壓帛琉觀光產業，逼迫帛琉外交轉向，相關情形惠恕仁已非首次示警，更加具體呈現小島國家面臨大國經濟霸凌的困境，台灣不僅感同身受，也持續提供帛琉溫暖且堅定的支持。

外交部表示，帛琉為台灣太平洋區友好的邦交國，台灣向來支持帛琉發展觀光產業，建立「經濟韌性」及「永續發展」的國家發展政策，並積極協助帛琉疫後振興旅遊產業，增加台帛直飛航班，強化帛琉旅遊經濟韌性。

外交部指出，反觀中國近年來於太平洋區域透過威嚇利誘及經濟脅迫等各種手段擴張勢力，損害區域和平、穩定與繁榮，脅迫台灣邦交國外交轉向情形時有所聞，外交部都予以嚴正譴責。

自全球疫情解封後，外交部表示，台灣於2022年11月恢復每週2日台帛定期航班，今年並陸續於4月及7月逐步增加至每週4日往返帛琉航班，也樂見帛琉於台灣增加航班後推出優惠台灣民眾赴帛琉旅遊的各項方案，成效良好，彰顯帛琉與台灣緊密的合作關係，與中國具特定目的、強力運用經濟脅迫的打壓手段形成強烈對比。

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外交部提到，惠恕仁於報導也強調，台帛邦誼基於「價值」，帛琉珍視與台灣邦誼。台灣與帛琉自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、文化、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎及肯定。

外交部將持續呼應惠恕仁推動「價值」外交，與帛琉等太平洋友邦及理念相近國家攜手合作，共同促進台帛友好邦誼及印太地區和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130816