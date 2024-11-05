本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
首頁 / 國際

帛琉總統大選登場 2候選人是親戚皆挺台邦交

2024/11/5 12:53（11/5 13:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為帛琉國旗與中華民國國旗。（中央社檔案照片）
圖為帛琉國旗與中華民國國旗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓5日綜合外電報導）太平洋島國帛琉今天舉行總統大選，民眾對生活成本增加的擔憂、中國被控干涉選舉以及美國不斷擴大軍事足跡等議題成為焦點。2位候選人是親戚且都曾表態挺台邦交。

法新社報導，人口約2萬的帛琉是台灣少數友邦之一，在中國擴張勢力的太平洋地區被視為美國的堅定支持者。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）執政4年以來，美國在他的監督下於帛琉群島迅速擴張軍事利益，以嚇阻潛在威脅。惠恕仁也一直對中國持懷疑態度，曾指控北京當局干預總統選舉，並策劃對政府電腦的駭客攻擊。

然而惠恕仁唯一的對手雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）先前警告，與美國走得太近可能會讓帛琉成為眾矢之的，他認為帛琉應與所有人為友，不與任何人為敵。

雷蒙傑索曾擔任帛琉總統，與惠恕仁有姻親關係。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋觀察人士史密斯（Graeme Smith）說：「惠恕仁確實支持美國。他比一些美國總統更親美。」

史密斯表示：「雷蒙傑索明顯沒那麼親美。不過這也不代表他親中。」

兩位候選人都曾表態支持與台灣維持外交關係。

據估計，帛琉1萬6000名登記選民中有很大一部分住在海外，大多在美國。

帛琉選舉委員會一名官員表示，選舉結果將在11月12日之後公布，屆時這些不在籍選票會陸續送達。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1131105

#Jr.
#中國
#台灣
#太平洋地區
#帛琉
#惠恕仁
#法新社
#美國
#大選
#雷蒙傑索
延伸閱讀
帛琉總統選舉5日舉行 專家料與台灣邦交不變美中緊張下帛琉大選11/5登場 攸關美國太平洋安全戰略彭博專訪 帛琉總統惠恕仁：中國施壓要求對台灣斷交
惠恕仁
帛琉總統指北京施壓跟台灣斷交 外交部嚴正譴責中國中國施壓帛琉與台斷交 美國務院：掠奪行為助長腐敗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：