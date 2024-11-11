帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任 挺台親美立場受矚

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）中國尋求在太平洋地區擴大影響力之際，南太平洋友邦帛琉現任總統惠恕仁今天宣布贏得總統大選，順利連任的他不僅親美，也以堅定支持台灣立場聞名。

法新社報導，現年56歲的惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）是在美國巴爾的摩出生，他擔任總統4年期間，美國軍事利益在他監督下於帛琉群島迅速擴張。

帛琉人口約2萬人，是少數和台灣維持邦交的國家之一，多年來因此觸怒中國。

惠恕仁發表聲明感謝民眾再度對他寄予信任，「你們決定賦予我第2個總統任期，對此重責大任我深感榮幸」。

惠恕仁唯一競選對手是帛琉前總統、他的姐夫雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.），雷蒙傑索曾警告，和華府走得太近恐讓帛琉成為攻擊箭靶。

惠恕仁談到，他現在將聚焦提振帛琉遭通膨打擊的經濟，並強化環境保護。

帛琉堅持和台灣維持邦交，拒絕改與中國建交，北京當局於是在2017年非正式禁止公民前往帛琉觀光。帛琉相當依賴旅遊業，每年流失數以萬計中國遊客之後，難尋其他就業機會和收入來源。

儘管如此，惠恕仁強調：「我知道我們面臨艱鉅挑戰，但也充滿機會。」

他還說：「我們在保護環境、強化經濟和改善所有帛琉人民的生活方面，取得長足進步。」（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1131111