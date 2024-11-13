帛琉控中國船隻頻闖專屬經濟區 藐視海上邊界

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）南太平洋友邦帛琉的總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指控中國公然藐視帛琉海上邊界，恐掀研究船隻「不請自來」潛伏在其海域的隱憂。

他說：「我們一再抗議，他們卻一再派遣（船隻）過來。」

親美的惠恕仁本週宣布贏得連任，他在帛琉商業中心科羅（Koror）告訴法新社，中國「一再藐視我國主權和邊界，並持續從事這類活動」。

惠恕仁昨晚告訴法新社，最近一次發生在本週稍早，「中國船隻再度不請自來，進入我國專屬經濟區」。

惠恕仁還表示，中國看似挑釁的舉動不只這一樁。他說，中國官員今年稍早還替兩座帛琉早已聲稱擁有主權的海底山脈起新的名字，「為什麼？這麼做的理由是什麼？」

惠恕仁也對北京當局在爭議南海航道秀肌肉的行為感到不安。

惠恕仁4年前展開第1個任期以來，就在監督美國擴大在帛琉的軍事利益，當中包括正在打造的美國遠程雷達站。鑒於中國升高在台灣海峽的軍事演習，這個雷達站將會是至關重要的預警系統。

惠恕仁表示，帛琉很快就將動手將商港部分區段挖深，讓美國海軍船艦更常來靠港。他說：「我向來喜歡引用（美國前總統）雷根一句名言，那就是實力帶來和平。」

帛琉1994年完全獨立，但與美國維持「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。這項協約使帛琉獲得數億美元的經濟援助，以換取美軍進駐帛琉海域、領空及領土的許可。

帛琉經濟主要仰賴觀光業，過去以中國遊客居多。然而，北京當局2017年因帛琉拒絕棄台從中而下令禁止旅行團到帛琉，導致帛琉遊客人數暴跌。這些發展促使當局更加著重嘗試開拓新市場。

帛琉正與日本、美國和台灣合作，填補中國的投資缺口。惠恕仁說：「我們決定繼續維持與台極其重要的雙邊關係，因而付出代價。」

他說：「我們希望維持這份關係，所以開拓經濟的多元性格外重要。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131113