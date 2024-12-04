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韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
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民進黨團：民主絕對不走回頭路 不可能支持戒嚴

2024/12/4 12:18（12/4 13:21 更新）
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（中央社記者林敬殷台北4日電）南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團社群平台發文，引發在野黨質疑「挺戒嚴」。民進黨團今天說，民主絕對不走回頭路，民進黨長期以來反威權，不可能支持戒嚴；自由民主多元包容的台灣，不會有人，也不應當有人操作戒嚴議題。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對尹錫悅昨晚宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨團隨後在社群平台發文引發爭議，做上述表示。

尹錫悅昨晚宣布實施緊急戒嚴令，民進黨團曾於社群平台發文表示，「南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，以及台灣立法院藍白各種刪國防預算、惡修財劃法等，「TEAM TAIWAN的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

民進黨團隨後刪文，國民黨則於臉書發文提到，南韓戒嚴引發國際譁然，民進黨團竟借題發揮，並譴責民進黨煽動「挺戒嚴」，總統賴清德應該道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，針對他國內政，不會也不應過度評論，政府密切掌握情勢、妥適因應，賴總統雖然人在國外出訪拚外交，也由總統府發布非常清楚聲明，請民眾安心，南韓狀況都在國家掌握中。

吳思瑤指出，正因為是他國內政，在狀況未明下，應避免造成社會誤解或過度渲染，甚至引發對立跟攻擊，「黨團發文隨即刪文、撤下，這就表達民進黨團正式的立場」。

媒體詢問該則黨團發文，黨團幹部是否事先看過，吳思瑤說，黨團會嚴格審視及檢討黨團社群發文的流程作業。

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吳思瑤說，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決。台灣人民歷經38年戒嚴，民進黨一路反抗威權，跟著台灣社會推翻威權統治，讓民主政治上路，穩健前行，不可能如在野黨批評會支持戒嚴，民進黨責無旁貸的責任是跟台灣強大的公民社會站在一起，守護民主自由，不會也不容回到過去。自由民主多元包容的台灣，不會有人也不應當有人操作戒嚴議題。

吳思瑤表示，台灣現在確實存在非常多的內憂外患，民進黨團會透過民主方式捍衛民主價值，阻卻任何反民主反進步的修法或議案，此時此刻台灣要團結，回到正軌，一起守護民主、團結台灣。

對於國民黨團以「今日南韓，明日台灣」評論民進黨，吳思瑤表示，最沒有資格消費戒嚴是中國國民黨，台灣長達38年戒嚴，當時執政黨就是國民黨。台灣現在需要慎防的是「今日香港，明日台灣」，台灣不能成為一國兩制，不能縱容中國用軍事威嚇、統戰及認知作戰來分化台灣，不能用民主傷害台灣民主，國民黨不倫不類的類比，難以評論。（編輯：蘇志宗）1131204

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南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團社群平台發文，引發在野黨質疑「挺戒嚴」。民進黨團幹事長吳思瑤（左2）等人4日在立法院舉行輿情回應記者會表示，民主絕對不走回頭路，民進黨長期以來反威權，不可能支持戒嚴。中央社記者吳家昇攝　113年12月4日
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團社群平台發文，引發在野黨質疑「挺戒嚴」。民進黨團幹事長吳思瑤（左2）等人4日在立法院舉行輿情回應記者會表示，民主絕對不走回頭路，民進黨長期以來反威權，不可能支持戒嚴。中央社記者吳家昇攝　113年12月4日
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