民眾黨批民進黨團附和戒嚴 展現民主退步非常不可取

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（中央社記者郭建伸台北4日電）民眾黨今天指出，當南韓出現民主危機的時刻，身為執政黨的民進黨團竟發文附和，此舉踐踏民主精神及過去黨外運動的民主前輩，民進黨內心更藏著戒嚴心態來抵制在野黨，一再展現民主退步作法，非常不可取。

南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團在社群平台發文遭質疑「挺戒嚴」，但隨後刪文，引發議論。民進黨團今天澄清，只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，請在野黨適可而止。

民眾黨今天透過聲明指出，尹錫悅於3日深夜宣布戒嚴，震驚世界也引發國際社會高度關注，隨後南韓國會以190比0票表決通過取消戒嚴，讓原本可能一發不可收拾的事態得到緩解。

民眾黨指出，南韓是台灣重要的盟友，且兩國同屬印太地區民主夥伴，民眾黨不樂見發生任何破壞民主自由體制的情況，希望南韓能持續維護民主穩定發展，也希望南韓人民及台灣所有僑胞，沒有受到過度的影響，一切安好。

民眾黨指出，然而，當南韓出現民主危機的時刻，身為執政黨的民進黨立法院黨團竟然發文附和，此舉踐踏好不容易建立起來的民主精神，過去黨外運動的民主前輩，用肉身、血汗抗議威權政府，爭取解嚴、解除黨禁報禁、推動民主化，如今的民進黨內心卻藏著戒嚴心態來抵制在野黨，民進黨用民主包裝的極權思維，一再展現「民主退步」的作法，非常不可取。

民眾黨強調，民主來之不易，任何時候都不可將戒嚴視為可輕易操作的議題，防止國家權力過度集中在個人手上，避免權力濫用，一直是當代自由民主憲政最重要的基石。

民眾黨指出，權力必須監督制衡，才能守護民主自由。這個歷史的教訓，我們每一個人都應該謹記。

此外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪被問及如何看待民進黨團社群貼文，甚至有網友開始對照南韓與台灣政治情況，並主張台灣更需要戒嚴。

黃國昌表示，這個事件帶給大家很多啟發，預防權力過度集中在個人手上，是自由民主憲政的重要基石，只有有效監督制衡權力，才能防止總統發生濫權情況，並確保真正的民主自由。

黃國昌強調，以台灣一路走過來的歷史，如果有任何人主張現在應該要戒嚴的話，是在跟台灣的自由民主憲政宣戰，此時此地的台灣，他相信公民社會不會接受也不會容忍這樣的言論，更遑論這樣的行動。（編輯：林家嫻）1131204