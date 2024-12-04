南韓戒嚴風波 立院副秘書長：在台灣不太可能發生

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（中央社記者王揚宇台北4日電）南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥。立委今天質詢，詢問相關情況在台灣是否可能發生。立法院副秘書長張裕榮表示，他認為不太可能，民主憲政國家也不應該用這種方式來處理，倘若發生在憲法上國會有家宅權。

立法院司法及法制委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，立法院秘書長周萬來、張裕榮等人列席說明。不過周萬來在報告完畢後，因身體不適向委員會請假。

民進黨立委鍾佳濱質詢時，先從中華民國憲法、中華民國憲法增修條文、戒嚴法，說明戒嚴相關規定，並舉南韓昨天發生的戒嚴風波，詢問此狀況在台灣是否有可能發生。

張裕榮回應，基本上所有憲法設計都有可能發生，但他認為不太可能。

國民黨立委羅智強質詢時提到，如何看待尹錫悅宣布戒嚴，甚至用軍事力量攻擊國會的做法。

張裕榮認為，基本上民主憲政國家不應該用這種方式來處理，自由民主社會都應該尊重個人表達意見的權利，至於尹錫悅是基於什麼狀況做此決定，他不便、不予置評。

羅智強追問，如果總統賴清德跟尹錫悅一樣宣布戒嚴，倘若還動用軍隊攻占國會、逮捕國會議員，在法制上立法院該如何應對。

張裕榮表示，在憲法上國會有家宅權，立法院也當然有一些防禦配置，雖然實力懸殊，但就法制層面而言，不應有這種情況發生，憲政機關應互相尊重。

此外，台灣民眾黨立委黃國昌、民進黨立委沈發惠質詢時，分別關注明年度國會交流預算編列情形，要求提供給詳盡書面資料，以利未來相關預算審查。

民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委洪孟楷關心國會擴建議題，分別提及這是朝野高度共識的案子，但立法院有編新台幣709萬元預算，今年卻都沒有用，甚至明年度沒編相關預算。

張裕榮回應，會積極辦理，沒有用到的經費會辦理保留。立法院總務處表示，預算會辦理保留，待朝野協商後會繼續辦理後續程序。（編輯：張若瑤）1131204