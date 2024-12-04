外媒指中國最快本週軍演 綠：測試美國新政府底線

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（中央社記者林敬殷台北4日電）總統賴清德出訪太平洋3友邦，預定於6日返台，外媒報導，中國最快可能在本週末展開新一輪對台軍演。民進黨立法院黨團今天表示，以賴總統出訪為由發動軍演，只是中國的話術，實則為了測試美國即將上任的新政府的底線。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對外媒報導中國可能在近期發動軍演做上述表示。

出席記者會的民進黨立委沈伯洋表示，用賴總統出訪為由要軍演，是中國的話術，中國現在想要測試美國新上任政府的底線，想要測試動用灰色地帶衝突會有什麼回應，但一直找不到理由，總不能說要測試底線，所以就使用了賴總統出訪當作理由，若沒有出訪，中國照樣會找別的理由。

沈伯洋說，這次軍演如果真的會發生，時間也不會太久，因為這段時間的海象非常差，不同於之前的聯合利劍2024A或聯合利劍2024B，這次應該沒有辦法太久。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，強烈呼籲中國，不要用軍事威嚇來影響台灣安全與安定。

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吳思瑤說，這幾天大家都在關切馬英九基金會邀請中國學生來台訪問，現在很多台灣學生自主發動反對統戰、反對一行人發布不正確且干擾自由民主的發言，民進黨團尊重學生自由意志的表現，這就是台灣自由民主最珍貴的地方，任何人在台灣都可以勇敢表達意見。

吳思瑤指出，民進黨團要再次呼籲，公然把人帶到台灣來統戰，這樣的做法「適可而止」。發表傷害台灣人民情感的言論，這種行為一再挑戰台灣社會容忍的底線，希望這一行學生真正來做學術、文化交流，其他政治操作適可而止。（編輯：翟思嘉）1131204