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韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
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藍質疑民進黨挺戒嚴 要求賴總統公開道歉

2024/12/4 12:18（12/4 12:43 更新）
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（中央社記者王承中、劉冠廷台北4日電）國民黨立法院黨團今天表示，南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令反民主潮流，民進黨卻讚頌、肯定，必須予以嚴厲譴責，總統賴清德應公開道歉。

南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團發文，但隨後刪文，引發議論，也遭質疑「挺戒嚴」。民進黨團今天澄清，只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，請在野黨適可而止。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強，以及國民黨立委黃健豪、洪孟楷、許宇甄等人，上午在立法院國民黨團召開記者會，指民進黨附和尹錫悅戒嚴，要求兼任民進黨主席的總統賴清德道歉。

傅崐萁表示，尹錫悅昨天發布緊急戒嚴令，派遣軍隊想要占領國會，這是反民主潮流的重大事件，但竟然被台灣的執政黨所讚頌，肯定尹錫悅的緊急戒嚴令。國民黨絕對會不屈不撓、奮戰到底，不容許台灣得之不易的民主，被民進黨玷污，絕不容許台灣再次發生戒嚴。

傅崐萁指出，民進黨不願意向全民道歉，因為該則貼文就是民進黨心中所想，民進黨就是想要這樣對付全民、逮捕在野黨國會議員，他要譴責民進黨。

林思銘強調，中華民國是民主自由國家，絕不容許再走回頭路，民進黨規避在野黨監督，在此次事件中表露無遺，他要給予嚴厲的譴責。

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黃健豪提到，政黨政治相互監督制衡是民主常態，不應成為戒嚴的藉口。最可笑的是，尹錫悅發布戒嚴令後，連南韓的執政黨都在第一時間切割尹錫悅，結果台灣的執政黨卻呼應尹錫悅，無法理解這到底是什麼邏輯，真是最荒謬的笑話。

洪孟楷談及，到目前為止，民進黨團只把貼文刪除，證明民進黨自己也認為不妥，但民進黨還是沒有公開道歉。民進黨身為執政黨，難道連為自己的行為負責都做不到。

國民黨智庫副執行長凌濤上午在國民黨記者會表示，民進黨非常諷刺，因為沒有人逼迫民進黨團發出支持尹錫悅戒嚴的事，是民進黨自己發出來的，現在還在推託、栽贓、怪罪在野黨，全民都看在眼裡。（編輯：張若瑤）1131204

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