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12強賽台灣隊奪冠 總統：戰機伴飛歡迎選手回家 舉辦英雄大遊行
首頁 / 政治

藍綠白黨團同慶台灣奪冠 韓國瑜：讓世界看見台灣

2024/11/24 22:07（11/24 22:23 更新）
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（中央社記者陳俊華台北24日電）世界12強棒球賽今天冠軍戰，終場台灣隊以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。立法院長韓國瑜說，「世界冠軍，中華隊實至名歸！」中華隊的團結和拚搏精神，讓世界看見台灣的光芒。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。

韓國瑜晚間在臉書發文表示，「世界冠軍，中華隊實至名歸！」 每一次揮棒、每一顆投球，都是對台灣的熱愛與堅持，感動了全世界；中華隊的團結和拚搏精神，讓世界看見台灣的光芒，也點亮了每一個台灣人的心，「謝謝你們中華隊」。

民主進步黨立法院黨團幹事長吳思瑤發文表示，每一位都是MVP，We are Team Taiwan！We are Number One（我們是台灣隊！我們是第一名！）。

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中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁發文指出，狂賀中華隊奪冠，2024年世界棒球12強恭喜中華隊4比0戰勝日本隊，勇奪冠軍；面對國際賽27連勝的強者日本隊，中華隊無論球員、教練每個人都扛著巨大壓力與全台灣人民的期待，這一次，中華隊做到了！

傅崐萁說，中華隊奪得冠軍，更創下歷屆最佳成績，為這段驚奇之旅，畫下完美句點，非常感動見證了這歷史性的一刻，一起將最熱烈的掌聲獻給最棒的中華隊，「謝謝中華隊」。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌也發文表示，完封日本，創造歷史，「台灣英雄奪冠啦」。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124

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