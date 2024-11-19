藍提案成立郭智輝調查委員會 排入22日立法院會討論

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院程序委員會今天通過將國民黨團所提、建請立法院成立「郭智輝調查委員會」公決案，排入22日院會討論事項。國民黨團質疑，經濟部長郭智輝就任部長前疑似涉及不當移轉股權，要求調查郭智輝於崇越公司任職期間的股權持有及移轉過程，以及相關法規遵循情形。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

國民黨立委傅崐萁上午質詢時，質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有價值新台幣19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。

郭智輝則表示，他都照實申報，請傅崐萁再看一下相關程序，他完全按照法律的規定申報，傅崐萁是不實指控，他表示抗議。

立法院程序委員會今天中午例會處理本會期第10次（22日）院會議事日程草案關於討論事項時，通過國民黨團提案8案，其中包括建請立法院成立「郭智輝調查委員會」公決案，排入22日院會討論事項。

國民黨團在提案中稱，郭智輝於擔任崇越策略長期間，股權移轉事宜引發外界疑慮，涉及未依法申報及重大訊息發布延遲。

國民黨團表示，為釐清事實，依立法院職權行使法第45條規定，成立專案調查委員會。調查範圍包括郭智輝於崇越任職期間的股權持有及移轉過程，以及相關法規遵循情形。

國民黨團提案訴求，調查結果應提出報告並建議強化政府官員財務行為的監督措施。（編輯：翟思嘉）1131119