國民黨全代會 朱立倫：不容許台獨勢力傷害中華民國

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（中央社記者劉冠廷桃園24日電）國民黨今天召開全代會，黨主席朱立倫表示，國民黨創建中華民國，要牢記創黨初衷，一定堅持守護中華民國，守護民主自由；中華民國憲法是中華民國的脊樑，中華民族是大家的根、中華文化是本，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。

國民黨今天在桃園會展中心舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130週年黨慶，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、洪秀柱、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華等藍營執政縣市長皆與會。

朱立倫致詞時表示，展望未來，國民黨一定要大幅年輕化，讓更多年輕人代表黨參選公職、出任黨職，成為未來的骨幹。國民黨也要國際化與世界連接，同時還要穩定兩岸；在兩岸關係上，國民黨要秉持過去重要基礎，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，並根據黨章黨綱，持續進行兩岸交流對話。

朱立倫說，國民黨創建中華民國，守護中華民國是大家共同的責任。中華民國憲法是中華民國的脊樑，中華民族是大家的根、中華文化是本，國民黨要捍衛大家的根本、脊樑，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。國民黨會與全世界自由民主國家站在一起守護民主自由，深化台灣民主，不容許綠色霸權、民主獨裁。

朱立倫也說，在故總統蔣中正領導下保衛台灣、故總統蔣經國全力建設台灣、故總統李登輝時代全力推展民主。政黨輪替後，前主席連戰破冰之旅展開兩岸新的一頁；吳伯雄無私無我，團結全黨重返執政；馬英九8年任內，在九二共識、一中各表、反對台獨的基礎上，創造和平的台灣。

朱立倫表示，2016年後國民黨失去政權，民進黨沒收國民黨所有的黨產，並進行政治司法的追殺。在最艱苦的環境下，洪秀柱、吳敦義、江啟臣等前主席艱苦奮鬥，領導全黨繼續邁進。130年來，國民黨堅定的以「不怕苦、不怕難、不怕死」的黃埔精神奮戰到底。

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韓國瑜致詞時說，國民黨是維護中華民國的最重要力量，堅信國民黨的存在是維護中華文化道統的最重要力量，堅信國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬最重要的力量，更堅信國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展、交流的一股力量。

韓國瑜表示，若大家對國民黨有所期待或不滿，多給鼓勵，相信在國民黨團總召傅崐萁及黨團幹部的領導下，所有立委奮力衝刺，未來在立法院的表現會越來越好，讓民眾對國民黨充滿更多信心，匡正執政黨的各種荒腔走板，走向更好、不腐敗的執政道路，拜託黨代表繼續努力鞭策、熱愛國民黨。（編輯：謝佳珍、蘇志宗） 1131124