罷韓發起人尹立：藍營修選罷法是韓國瑜條款2.0

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（中央社記者林敬殷台北22日電）2020年高雄市長韓國瑜罷免案發起人尹立今天與7位高雄選出的立委舉行記者會，質疑國民黨要求罷免連署附身分證正反面影本的選罷法修法版本，根本是「韓國瑜條款2.0」，讓立法院直接退回1994年，重現30年前「韓國瑜條款」鬧劇。

民進黨立委李柏毅、邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉、黃捷、許智傑、李昆澤，以及尹立上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0，連署須附身分證等於恐嚇人民」記者會。

尹立穿上當初發動罷免案時的「眾志成城」黑色T恤，他表示，依照韓國瑜與藍營立委修法版本，增加罷免的門檻與難度，其難度之高，其實實質沒收人民罷免權。

尹立以當年執行罷韓案經驗說，當初在罷韓案第二階段連署的門檻是22.8萬份，他們送了40萬份連署書到高雄市選委會，若國民黨立委修法通過後，還要求附上身分證影本，原本40萬份連署書需要複印成80萬份，加上影本，總數高達160萬份。不僅實務上的連署難以達成，還會增加個資外洩的風險，讓罷免程序變得不可能實現。

尹立指出，30年前的1994年，韓國瑜擔任台北縣立委就曾被提起罷免，國民黨為了保韓，立刻提出高門檻的「韓國瑜條款1.0」修法案，直到2016年修法後，罷免權才真正回歸人民手中。

尹立表示，2016年修法後，僅有個位數的罷免案成案，不是國民黨所說「罷免浮濫」，相比8年來上千場選舉，不成比例，公投與正副總統選舉連署也不用附身分證影本，也不成比例。

尹立說，韓國瑜作為首位因罷免下台的地方首長，如今挾怨報復，推動要求罷免連署須附上身分證正反面影本的「韓國瑜條款2.0」，此舉是利用個資外洩的恐懼，架空人民的罷免權，再次試圖剝奪憲法賦予的基本權利。

邱議瑩點名國民黨立委柯志恩、馬文君、李彥秀，這幾位立委在2019年都反對連署附上身分證影本，如今卻推翻當年自己的看法，民眾黨立委黃國昌也反對了2013年的自己，大開民主倒車、讓行使民主更加困難。

經歷過3階段罷免的黃捷則點名國民黨立委羅智強、葉元之，她說，羅、葉兩人對當時面臨罷免的基進黨立委陳柏惟極盡羞辱，如果不怕罷免，為什麼現在選擇拉高罷免門檻，黃國昌2013年也以「國民黨要做非常可怕的事情」反對提高門檻，如今這句話可以送給黃國昌，「藍白現在要做非常可怕的事情」，要掏空國家財政、癱瘓國政，所以現在急著修選罷法，成為土皇帝。

賴瑞隆指出，當年陳柏惟當選票數11萬2839票，2021年在國民黨惡意杯葛罷免下，最後以7萬7899票被罷免。國民黨若堅持修選罷法加嚴的話，應公開向當年惡搞陳柏惟道歉。（編輯：翟思嘉）1131122