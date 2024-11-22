本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法
首頁 / 政治

罷韓發起人尹立：藍營修選罷法是韓國瑜條款2.0

2024/11/22 13:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北22日電）2020年高雄市長韓國瑜罷免案發起人尹立今天與7位高雄選出的立委舉行記者會，質疑國民黨要求罷免連署附身分證正反面影本的選罷法修法版本，根本是「韓國瑜條款2.0」，讓立法院直接退回1994年，重現30年前「韓國瑜條款」鬧劇。

民進黨立委李柏毅、邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉、黃捷、許智傑、李昆澤，以及尹立上午在立法院舉行「反對韓國瑜條款2.0，連署須附身分證等於恐嚇人民」記者會。

尹立穿上當初發動罷免案時的「眾志成城」黑色T恤，他表示，依照韓國瑜與藍營立委修法版本，增加罷免的門檻與難度，其難度之高，其實實質沒收人民罷免權。

尹立以當年執行罷韓案經驗說，當初在罷韓案第二階段連署的門檻是22.8萬份，他們送了40萬份連署書到高雄市選委會，若國民黨立委修法通過後，還要求附上身分證影本，原本40萬份連署書需要複印成80萬份，加上影本，總數高達160萬份。不僅實務上的連署難以達成，還會增加個資外洩的風險，讓罷免程序變得不可能實現。

尹立指出，30年前的1994年，韓國瑜擔任台北縣立委就曾被提起罷免，國民黨為了保韓，立刻提出高門檻的「韓國瑜條款1.0」修法案，直到2016年修法後，罷免權才真正回歸人民手中。

尹立表示，2016年修法後，僅有個位數的罷免案成案，不是國民黨所說「罷免浮濫」，相比8年來上千場選舉，不成比例，公投與正副總統選舉連署也不用附身分證影本，也不成比例。

尹立說，韓國瑜作為首位因罷免下台的地方首長，如今挾怨報復，推動要求罷免連署須附上身分證正反面影本的「韓國瑜條款2.0」，此舉是利用個資外洩的恐懼，架空人民的罷免權，再次試圖剝奪憲法賦予的基本權利。

邱議瑩點名國民黨立委柯志恩、馬文君、李彥秀，這幾位立委在2019年都反對連署附上身分證影本，如今卻推翻當年自己的看法，民眾黨立委黃國昌也反對了2013年的自己，大開民主倒車、讓行使民主更加困難。

經歷過3階段罷免的黃捷則點名國民黨立委羅智強、葉元之，她說，羅、葉兩人對當時面臨罷免的基進黨立委陳柏惟極盡羞辱，如果不怕罷免，為什麼現在選擇拉高罷免門檻，黃國昌2013年也以「國民黨要做非常可怕的事情」反對提高門檻，如今這句話可以送給黃國昌，「藍白現在要做非常可怕的事情」，要掏空國家財政、癱瘓國政，所以現在急著修選罷法，成為土皇帝。

賴瑞隆指出，當年陳柏惟當選票數11萬2839票，2021年在國民黨惡意杯葛罷免下，最後以7萬7899票被罷免。國民黨若堅持修選罷法加嚴的話，應公開向當年惡搞陳柏惟道歉。（編輯：翟思嘉）1131122

韓國瑜
綠質疑韓國瑜協商過水 藍批造謠選罷法擬修法罷免連署加嚴 劉世芳：提高難度
選罷法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：