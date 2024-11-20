朱立倫：中華民族與文化是根本 台獨是走不通的路

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席朱立倫今天表示，中華民國是大家的國家，脊梁就是中華民國憲法，中華民國的根就是中華民族、本就是中華文化；民進黨推動台獨，但不管美國、歐洲、日本、新加坡等各國領袖，都表達不支持台獨，或反對台獨，台獨是一條走不通的路。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，中華民國是大家的國家，脊梁就是中華民國憲法，中華民國的根就是中華民族、本就是中華文化；民進黨推動台獨，但不管美國、歐洲、日本、新加坡等各國領袖，都表達不支持台獨，或反對台獨，台獨是一條走不通的路。

朱立倫指出，民進黨尤其總統賴清德，要很清楚國際環境是不會支持台獨的，新加坡等國家清楚表達反對台獨，什麼是台獨，就是不但要摧毀中華民國，違反中華民國憲法，推動台灣民族論，不承認自己是炎黃子孫、中華民族；同時還要搞文化台獨、去中化，這都是嚴重在國內製造對立，傷害民眾情感，更造成兩岸嚴重對立。

朱立倫強調，國民黨是創建中華民國的政黨，堅定捍衛中華民國憲法，同時也堅決反對台獨；大家不但是中華民族的一份子，更是中華文化的推動者、傳承者。

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此外，針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，朱立倫說，昨天看到了荒謬的場景，一群高官開記者會，說主管咆哮、怒吼，但出發點是良善的，因此無法證明是霸凌。請問民進黨可以接受嗎、行政院長卓榮泰可以接受嗎、賴總統可以接受嗎 。

朱立倫表示，民進黨常把勞工當成最容易欺負的一塊，這麼明顯的霸凌案件，結論竟然是無法證明是霸凌，現在就看監察院如何處理這件事，如果再官官相護，監察院存在的必要性跟可行性就會被質疑。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1131120