國民黨財劃法疑鬧雙包 朱立倫：立院黨版即唯一版本

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）針對財劃法修法，有媒體報導，國民黨除了目前在立法院審查的版本，智庫還有不同版本，疑鬧雙包；國民黨主席朱立倫今天表示，正式版本就是立法院委員會通過的國民黨版本，也是唯一版本。

有媒體報導，國民黨財劃法版本，除了目前在立院審查的版本外，國民黨智庫又擬出修正版，但只有少數人看過；有藍營立委質疑若通過修正版，恐引發爭議。

對此，朱立倫今天到高雄參加慶祝建黨130週年活動時接受媒體聯訪表示，目前立法院通過的國民黨版本，是大家都看過的，「我也是只看過這個版本」。

朱立倫說，當然一定會有很多各種建議、各種試算，但這些都不是正式版本，正式版本就是立法院委員會通過的版本，也就是國民黨的黨版，是唯一版本。同時，他也強調，將來朝野協商，國民黨一定會尊重朝野協商結果。

國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，智庫是幕僚單位，把不同試算版本送交黨團，但無論如何，都仍要透過協商共同討論；不過最重要的是，行政院必須拿出自己的版本，因為行政院過去也都認為財劃法應該要修。

柯志恩說，國民黨版本是基底，協商時，不同黨派有自己想法，包括人口數、空污等因素要不要納入考量，都是在透過協商時，大家要好好坐下來共同討論的。

此外，有媒體報導指出，國民黨即將舉行全國代表大會，但有別於過去開放媒體全程採訪，這次有部分議程不開放採訪，質疑是「一言堂」；朱立倫今天回應表示，歡迎媒體採訪，這次重點是黨慶130週年，有很多活動，都歡迎採訪。（編輯：陳仁華）1131117