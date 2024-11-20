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12強棒球賽台灣隊前進東京 賴清德：一起邁向冠軍

2024/11/20 16:32
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（中央社記者葉素萍台北20日電）世界12強棒球賽東京複賽將於明天登場，民進黨主席賴清德今天說，台灣英雄們即將登上日本東京巨蛋，在這個全國團結一心、齊心應援的時刻，大家都相信「台灣尚勇」，一起邁向冠軍。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委們提到，上週到前天，全體民眾都團結在一起、齊聲吶喊，為世界12強棒球賽的台灣英雄們加油打氣，不管是在比賽現場或是電視機螢幕前的國人，都是Team Taiwan的最佳第10人。

賴清德說，這是台灣睽違21年，在國際級成棒比賽中闖進4強，他要感謝教練團和球員們在賽場上用沉穩、果決的精彩表現，帶給全體民眾無數的感動時刻；他說，也要感謝全體後勤團隊，充分發揮專業，隨時支援，讓選手在賽場上都能盡情發揮。

賴清德表示，明天台灣英雄們即將登上日本東京巨蛋，在這個全國團結一心、齊心應援的時刻，大家都相信「台灣尚勇」，一起邁向冠軍。（編輯：翟思嘉）1131120

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