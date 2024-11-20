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政院推動中小微企業振興計畫 賴清德：惠及全民

2024/11/20 16:23
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（中央社記者葉素萍台北20日電）行政院先前已公布「中小微企業多元振興發展計畫」，要幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型以及發展通路。民進黨主席賴清德今天說，這是讓企業不分大小，都可以一起成長茁壯，也惠及全體國人。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話。

賴清德表示，為了協助國內的產業蓬勃發展，行政院7日已公布「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口 」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路。

賴清德說，這項計畫同時提供普惠貸款、租稅優惠，以及信保機制等3項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，目的就是要以最簡便、直接的方式，來協助中小微企業，讓企業不分大小，都可以一起成長茁壯，也惠及全體國人。

另外，賴清德說，維護台海和平、促進區域繁榮，並讓全體人民共享經濟發展的果實，是政府不變的目標，會持續來努力。（編輯：翟思嘉）1131120

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