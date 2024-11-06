民進黨恭賀川普勝選 感謝拜登賀錦麗促進台美關係

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（中央社記者葉素萍台北6日電）美國大選結果揭曉，民主進步黨發言人韓瑩今天表示，恭賀總統當選人川普獲得美國人民支持，順利贏得總統大選，同時也感謝現任總統拜登、副總統賀錦麗過去對促進台美關係的努力，民進黨表達敬意。

民進黨晚間發布新聞稿，韓瑩表示，台美關係堅若磐石，美國對台支持更是不分黨派的共識，不會因為選舉而有所改變。台美雙方在民主、自由、人權的價值上，有共同的信念，在維護區域穩定及促進經濟繁榮上，也有長久的共同利益。

民進黨說，期待雙方在共同堅信價值與強健經濟夥伴關係的既有基礎上，在各領域深化夥伴關係，攜手應對全球挑戰，共同維護印太地區的民主、和平與繁榮，並為台美關係互利雙贏做出更多貢獻。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在中常會前受訪表示，現在台灣與全世界民主同盟國家擴大合作，這幾年來國際社會看見台灣、認識台灣、支持台灣、需要台灣，台灣與民主同盟的合作不會改變，不管白宮是否易位，都有最好的因應作為。

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吳思瑤說，外交政策是永續的，現在走在正確的路上，她相信，台灣與美國的關係會維持史上最好、史上最佳。

民進黨團副幹事長洪申翰在中常會前受訪表示，這幾年台灣政府跟美國民主黨、共和黨關係都非常緊密，在美國總統大選裡的兩黨競爭，大家都樂觀其成，這是美國非常重要的民主過程，不管是哪一黨勝選，民進黨還是會跟兩黨保持非常密切關係，一起守護台灣海峽跟美國利益。（編輯：林興盟）1131106