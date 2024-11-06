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陳其邁列席財委會沒能發言嘆被騙 盼政院提財劃法版本後討論

2024/11/6 11:29（11/6 12:38 更新）
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立法院財政委員會6日續審財政收支劃分法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁（中）北上列席會議，但因開會後3分鐘後就宣布散會，陳其邁在媒體包圍下離開財政委員會。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
立法院財政委員會6日續審財政收支劃分法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁（中）北上列席會議，但因開會後3分鐘後就宣布散會，陳其邁在媒體包圍下離開財政委員會。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院財政委員會今天開會3分鐘後，將財劃法部分條文修正草案送出委員會。列席的高雄市長陳其邁受訪說，他受邀卻沒有發言的機會，根本被騙了，令人遺憾，也希望應該等行政院的版本提出後，統合中央與地方政府的意見，再一起討論。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團清晨就由黨團總召傅崐萁親自領軍，率領多位立委在會議室門口等候開門，第一時間進場備戰。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

會後民進黨立法院黨團在立法院議場前召開記者會，陳其邁出席表示，今天來「我才知道被騙了」，因為準備很多資料，希望在委員會充分表達地方政府的意見，沒有發言的機會，真的令人遺憾。

陳其邁說，按照國民黨的版本來看，各界用最簡單的邏輯思考，若統籌分配款的分配方式是以人頭來計算，意味所有資源都會集中在都會區，這樣會擴大城鄉差距，也沒有考慮到各縣市發展、產業結構不同。

陳其邁指出，高雄市有鋼鐵、石化業等外部環境成本，比其他縣市相對來的高，北部用的電是中南部發電，然後南電北送，而且工業產生的碳排、碳負擔，高雄大概是台北的5倍，因此理論上高雄應該得到更多統籌款的分配，才能均衡發展。

陳其邁質疑，國民黨的版本卻是反其道而行，讓疊羅漢最上面的人，可以分配所謂3%的比例，讓疊羅漢最底下的高雄市負重前行，使負擔最重的人分配到的比例比較低，這樣很不公平，另外也要考量各縣市的人口結構，倘若不考慮，分配結果將呈現逆分配，如同懲罰社會福利、醫療健保支出更重的地方縣市政府。

陳其邁也說，另外就是要考慮區域發展，高雄面積是台北的11倍大，如果用人口比例來分配，難道高雄的路不用修、不用滿足基本建設需求嗎，這是很不公平的。

陳其邁指出，這個議題應該要好好討論，也應該要等行政院提出版本，統合中央與地方政府的意見，一起討論，否則立法院一讀、二讀、三讀通過，完全沒有地方政府表達意見與聲音，令人覺得很遺憾，也希望國民黨審慎審酌地方政府的意見。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，未來還有朝野協商，民進黨團會持續為地方發聲。

陳其邁會後受訪再說，沒有行政院的版本就直接審查，這樣不好，因為地方政府的意見無法表達，應該等行政院提出版本後在國會審議，好好討論，要尊重地方政府，要不然「今天邀請我來卻不讓我講話，不就給我裝肖維」。（編輯：蘇龍麒）1131106

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陳其邁：贊成修財劃法 但不能以黨派角度出發
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