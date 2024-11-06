立院攻防不斷 賴清德肯定民進黨團為台灣未來努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）立法院朝野攻防不斷，民進黨主席賴清德今天肯定民進黨立法院黨團的辛苦，他說，都是為了台灣的未來在努力，讓台灣未來發展更加寬廣，這是共同的目標，「不是為了個人也不為黨在計較」，他感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。

立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會。高雄市長陳其邁上午列席質疑在野黨草率修法，也呼籲行政院能提出財劃法修法版本。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤向中常委報告總預算、財劃法等議題。吳思瑤表示，黨團立場是持續進行攻防，很遺憾今天財劃法新聞可能都在關心陳玉珍的斷牙，這也凸顯只有民進黨願意討論財劃法；吳思瑤感謝陳其邁特地北上列席委員會，也呼籲接下來在財劃法條文部分好好討論。

賴清德向中常委提到，民進黨立法院黨團都非常辛苦，現在立法院有相當多議題在進展，相信都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，人民權益能夠受到更多的保障，也讓台灣未來發展更加寬廣，「這是我們共同的目標，不是為了個人也不為黨在計較」；賴清德感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。

另外，民進黨透過新聞稿表示，立委郭國文今天在民進黨直播節目「午青LIVE」批評國民黨團變成「國民黨暴力團」，上會期推國會擴權法案是一部曲奪權，現在二部曲強推財劃法「搶錢」，由國民黨主席朱立倫下令指揮黨團，目標就是癱瘓民進黨政府執政基礎。

郭國文表示，依照國民黨版本中央要多給地方政府新台幣6612億元，而且依照財政紀律法中央也沒有舉債空間，陷入惡性循環，國民黨就是要癱瘓中央，將中央的錢掏給地方用，破壞體制，包含國防、社福、基礎建設、治水還有中央大型計畫都將無法執行。（編輯：林興盟）1131106