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賴清德：文化是國家靈魂 支持台漫政策不會改變

2024/11/6 16:12
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（中央社記者葉素萍台北6日電）台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希今天赴民進黨中常會，並提出3項意見，包括持續累積作品類型數量、培育整體產業人才、發展戰略性台漫內容專門機構；民進黨主席賴清德說，文化是國家的靈魂，政府支持台灣漫畫的政策願景不會改變。

民進黨中常會今天邀請台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希，專案報告「台灣動漫發展現況與未來願景」。

賴清德表示，今年國慶總統府建築光雕展演就是以台灣漫畫及動畫作品為主題，並且在總統府內也設有「超！台！漫！——漫畫裡的台灣百味」特展，希望能讓民眾認識多元豐富的台灣漫畫。

賴清德說，民進黨長期關注台灣漫畫的發展，他去年也曾經和台灣漫畫家張季雅、左萱以及韋蘺若明互相交流，當時他們告訴他「現在會覺得在台灣畫漫畫是有未來的。」

他表示，3位漫畫家的創作題材橫跨棒球、禮儀師與台灣傳統信仰，展現了台灣漫畫豐富的樣貌，隨著創作題材的廣度和深度逐漸增加，大家才能看見如今百花齊放並且受國際肯定的台灣漫畫。

賴清德強調，政府支持台灣漫畫的政策願景不會改變，但隨著整體產業的發展，目標和計畫也必須與時俱進；他說，感謝蘇微希提出了3項具體的意見，包括持續累積作品類型與數量、培育整體產業相關人才、以及發展戰略性台漫內容的專門機構，政府會持續努力，讓在台灣從事漫畫不只是有未來，更有無限的可能和機會。

賴清德說，文化是國家的靈魂，台灣漫畫代表的正是活潑、多元且開放的精神，感謝燃燒熱情投入這項產業的人們，民進黨會與大家同行，不只要讓台灣漫畫產業成長茁壯，更要帶領台灣走向國際。（編輯：翟思嘉）1131106

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