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國民黨全代會 韓國瑜：民主制度不能斬盡天下不平

2024/11/24 11:11（11/24 11:26 更新）
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國民黨全代會暨130週年黨慶24日在桃園會展中心舉行，立法院長韓國瑜（前）在唱國歌流程時現身。中央社記者吳家昇攝 113年11月24日
國民黨全代會暨130週年黨慶24日在桃園會展中心舉行，立法院長韓國瑜（前）在唱國歌流程時現身。中央社記者吳家昇攝 113年11月24日
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天召開全代會暨130週年黨慶大會，立法院長韓國瑜說，他深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓所有立委得以在一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個國家有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平。

國民黨今天在桃園會展中心舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130週年黨慶，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、洪秀柱、以及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華等藍營執政縣市長、黨籍立委皆與會。

韓國瑜在立法工作報告的書面報告中指出，這屆立法院是三黨不過半，113位立委將近一半屬於新兵立委，雖然大家理念不同、立場迥異，卻也都是代表著中華民國在台澎金馬的2300萬人民而負笈擔簦。

韓國瑜說，回想30多年前，他第一次當選立委，每天躊躇滿志、磨刀霍霍，總想要在行政部門面前拔刀斬盡不平事；轉眼30多年後，他第一次擔任立法院長，看著立委跟官員們的針尖麥芒、你來我往。

韓國瑜表示，他深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓大家得以在這樣一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個國家有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平，所以在過去這一段時間，無論過程種種衝突、磨合、努力，都在在展現了民主的不易與可貴。

韓國瑜說，這屆立法院發生很多議事上的對抗紛擾，這些對抗紛擾均考驗著台灣民主的內化與進化，民主能否經過理性思辨而更上層樓，需要朝野共同的努力。再者，民主立基於溝通之上，朝野各方應盡力異中求同，找到殊途同歸的上上之策，如最終仍無法化解歧見，只能秉持少數應服從多數的原則訴諸表決。畢竟，立法院是一個數人頭不是比拳頭的民意殿堂。

馬英九致詞時，不小心口誤，稱韓國瑜為「立法院韓秘書長」，台下的韓國瑜則面帶笑容。馬英九隨後以「既無必要，也辦不到，更不務實」，批評總統賴清德上任後強推兩國互不隸屬的「新兩國論」，迎來現場與會黨代表的掌聲。

馬英九在全代會上肯定黨主席朱立倫的傑出領導，認為國民黨在縣市長選舉大有斬獲，在立委選舉中更讓國民黨成為國會最大黨，立法院長也由韓國瑜擔任，這是前所未有的成功。他也說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院調和鼎鼐，奔走協商，讓國民黨團與友黨發揮極大戰力，促進國家進步與社會和諧。

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馬英九表示，民進黨過去執政8年，政績甚差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰。最近勞動部官員居然涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，引發各界譁然。相形之下，國民黨籍縣市長執政成績良好，立法院黨團嚴格把關中央政府總預算，制訂進步立法，顯示國民黨永遠是和人民站在一起。

馬英九說，此時此刻國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護中華民國憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障台灣人民的安全與福祉。（編輯：謝佳珍、蘇志宗）1131124

國民黨全代會暨130週年黨慶24日在桃園登場，前總統馬英九（左）出席，向黨員揮手致意。右為國民黨主席朱立倫。中央社記者吳家昇攝 113年11月24日
國民黨全代會暨130週年黨慶24日在桃園登場，前總統馬英九（左）出席，向黨員揮手致意。右為國民黨主席朱立倫。中央社記者吳家昇攝 113年11月24日
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