馬英九批提和平之路騙學生 綠：誰對中國幻想很清楚

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北20日電）總統賴清德日前提到，和平之路是他當總統所要走的道路，前總統馬英九今天批評賴總統欺騙台灣年輕人。民進黨說，是誰對中國存有幻想，誰在詐欺人民，大家看得很清楚。

總統賴清德日前與學生對話時指出，和平就是國家燈塔，民主就是指南針，並反問，和平協議、九二共識與堅守民主憲政怎麼選；見到民主憲政獲得壓倒性支持，賴總統說，學生們所選的和平之路，「就是我當總統所要走的道路」。

馬英九今天在臉書發文表示，賴總統就這個題目所提3個選項，任何2個甚至3個，都是可以並行而不排斥的。例如「簽訂和平協議」與「接受九二共識」、或「簽訂和平協議」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」、或「接受九二共識」與「堅持台灣主權和民主陣營站在一起」。既然任何2個選項都是可以並存的正確答案，怎麼可以設陷阱讓學生只投第3種。

馬英九說，賴總統怎麼可以用這種詐術欺騙高中生，用這樣操縱手法後做出來的「民意」，又怎能令人相信。

對此，民進黨發言人韓瑩今天在民進黨中常會後記者會回應媒體指出，賴總統談話已經表示得非常清楚，和平要有理想但不要有妄想，堅持台灣主權、堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、加強國防、跟國際上民主國家站在一起，這是現在所追求的。

韓瑩說，是誰對中國存有幻想，誰在詐欺人民，大家都看得非常清楚。（編輯：謝佳珍）1131120