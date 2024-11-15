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馬龍將訪台 馬英九基金會：政府同意陸生團來台

2024/11/15 13:09（11/15 13:30 更新）
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馬英九基金會日前邀請中國7所大學共40名師生組團訪台，其中包括桌球選手馬龍（圖）。（中新社）
馬英九基金會日前邀請中國7所大學共40名師生組團訪台，其中包括桌球選手馬龍（圖）。（中新社）
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）馬英九基金會日前邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，其中包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，已正式接到政府相關單位通知，同意馬英九基金會邀請清華大學等7所大陸大學師生訪台團。

針對馬英九基金會邀請陸生來台交流，陸委會14日表示，目前審核沒有太大的問題，應該要求的也會要求，例如不要發表政治性言論、不能有傷害台灣地位的舉動。

蕭旭岑今天透過新聞稿表達感謝，他說，尤其是國民黨立委賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝之意。

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蕭旭岑說明，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等6所大學與台北市立中山女中。

蕭旭岑強調，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。前總統馬英九期盼陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來台，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。（編輯：張若瑤）1131115

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