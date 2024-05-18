赴中狂潮退3 / 兩岸學生交流淪單向 中發禁令學位生大減

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受到美中貿易戰、中國經營成本增加、COVID-19疫情等影響，台灣去年對中國（含香港）貿易總額占對外貿易總額創下10年來新低，僅為28.57%；檢視過去10年，台灣民眾前往中國工作、讀書、旅遊等領域，人數呈現削減態勢。

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（中央社記者謝怡璇台北18日電）兩岸學生幾十年來透過學位生、研修生、交換生、參加營隊等方式交流，過去台生赴中有過一年7000人熱潮，陸生來台也於7年前達近萬人的高峰；但近幾年兩岸學生交流不如以往。

根據業界人士及學者觀察，這幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，兩岸學生交流有下滑趨勢，加上中國經濟不景氣、兩岸政治緊張、台海不穩定等其他因素，使得兩岸學生在各層面交流情形每下愈況。

兩岸學生交流有近40年歷史，公開資料顯示，中國政府自1985年正式開放台灣、港澳與華僑學生進入中國高等院校就讀，1987年招收第一位台生。

據陸委會統計，自2011至2017年，每年赴中國大陸求學的學生人數分別為1433、1858、2314、2259、2137、2183、2567人。

中國媒體「人民日報」曾於去年宣稱，每年有數千名台灣學子赴中就讀，成長21%。不過陸委會於2023年強調，近5年台生每年赴中就學人數均未達400人。

據教育部表示，目前台灣未針對台生赴中就讀進行人數統計調查。

台北市補習教育事業協會總幹事張浩然指出，台生赴中主要就讀工程、醫學、商貿、藝術4項專業，2008年為台生赴中主要高峰，約有7000名台生，其中7成是大學生，3成是研究生。

台灣於2011年首度開放陸生來台就讀學位。據教育部統計資料，開放第一年有928位中國學位生，隨後人數逐年增加，在2017年達到巔峰的9462人，其後每年人數轉為下降。

4年前，中國以COVID-19疫情考量為由，暫停中國各地學生來台就讀學位，此舉也被認為牽涉政治因素。當時宣布陸生不能來台就讀，不過已在台灣的陸生可選擇繼續在台就學。據教育部統計資料，截至去年底，在台陸生僅剩2128人，其中最後一屆就讀大學學位的陸生已於去年畢業。

張浩然曾擔任2007年海峽兩岸高中數學競賽夏令營副團長，他感嘆，兩岸學術交流不如以往，其中原因包括政治氛圍、中國經濟每下愈況等影響，疫情更是最大因素，當時來回兩岸的學生得配合雙方防疫規定，執行兩邊的居家隔離或住進防疫旅館等措施。

他表示，「這3年對於要去那邊唸書的孩子是很大的麻煩，他只要回來台灣，就得關個7天、14天，到大陸去更慘，連跨區域都要關，所以這種情況下，到上海又到北京去，1個月就沒有了」。

另外，相較於赴中國就讀大學，張浩然觀察到同樣可以使用中文生活的環境，香港這幾年對於台灣學生更有吸引力，除了就業、自由市場等因素外，香港有些大學採取4年全英語授課，學生不必大老遠跑到歐美國家就讀，又能增加視野及語文能力，據他觀察約有上千位台生在港就讀。

台北市補習教育事業協會總幹事張浩然談述兩岸學術交流不如以往，其中原因包括政治氛圍、中國經濟每下愈況、疫情等影響。圖攝於4月29日。 中央社記者謝怡璇攝 113年5月18日

政治大學國際關係研究中心連續18年舉辦兩岸學生夏令研習營，曾有200多人參加的盛況，去年卻僅剩個位數，長期主辦夏令營的政大國關中心研究員陳德昇去年宣布營隊將停辦。

陳德昇表示，「這兩年舉辦營隊特別辛苦，原因為大陸阻斷交流，雖然管道仍在，但陸生來台申請難度增加」。

他說，「去年為參加營隊的陸生辦理17張入台證，但實際上來台的只有8人，大陸方面不直接讓陸生飛來台灣，大部分的學生得從第三地轉機赴台，如泰國、香港、韓國；但台生過去大陸沒有障礙，台灣不會阻擋，雙方的交流變得有點單向」。

針對台生去中國參加營隊的趨勢，陳德昇表示，與以往相比有減少，原因可能是台灣年輕世代對中國有好感的比例不高，主要是受到中共文攻武嚇影響；台生赴中國交換的狀況也在疫情後變冷，熱潮不如以往，推估恐是受到兩岸政治緊張的影響。

人身安全也是兩岸學術交流時常被討論的問題，陳德昇認為，中國鼓勵台灣學者過去交流，但有部分人士考量安全問題，所以交流人數減少中。

張浩然觀察，過去台灣家長選擇讓孩子到中國念書的原因在於，希望孩子畢業後留在中國就業。現在經常傳出台海不安全的聲音，使部分家長對於讓孩子到中國念書的念頭動搖。

目前就讀台灣大學研究所一年級的陸生Ａ，是最後一屆開放來台就讀學位生的陸生。他對陸生來台就讀制度被中斷表達可惜，認為台灣學校對陸生是另種選擇，可以拓寬升學途徑。倘若陸生之後想去其他地區求學，台灣是很好的出發點，因為從中國申請海外其他學校，同期競爭的人會比較多。

中生Ａ分享在台就學的收穫時表示，他觀察到兩岸人文環境有些不同，例如關於事情思考的出發點，「在大陸就讀高中時，發現同學的想法相差不大，但台灣同學的想法都很有趣」。在台灣也認識了很多來自不同省份的陸生，更有機會接觸來自各地的同學。

另一名來自福建的陸生Ｆ表示，「若現在是高中生身分，得知沒有機會來台就讀會感到非常遺憾」。他認為在台灣最大的收穫是世界觀，最有印象的是大學教授闡述較多女性主義、LGBTQ議題，台灣在這塊有持續發展跡象；中國則在覺醒階段。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130518