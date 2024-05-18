赴中狂潮退2 / 赴中工作熱度不再 人數連續8年遞減

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受到美中貿易戰、中國經營成本增加、COVID-19疫情等影響，台灣去年對中國（含香港）貿易總額占對外貿易總額創下10年來新低，僅為28.57%；檢視過去10年，台灣民眾前往中國工作、讀書、旅遊等領域，人數呈現削減態勢。

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（中央社記者李雅雯台北18日電）行政院主計總處統計資料顯示，國人赴中國（含港澳）工作人數連續8年遞減，2014至2021年期間連年下滑；受到COVID-19疫情衝擊影響，赴中工作人數占赴海外工作總人數僅剩37.5%。

主計總處最新統計資料顯示，民眾赴中國工作人數連續8年減少，2013年達43萬人，2014年起減為42.7萬人，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年、2019年為39.5萬人。

受到疫情衝擊，2020年、2021年、2022年赴中工作人數相較之前驟減。主計總處最新統計截至2022年，這年赴中工作人數為17.7萬人，相較10年前、2012年（43萬人）驟減25.3萬人。

觀察赴中工作人數於赴海外工作總人數占比，有統計資料以來，2009至2013年期間，赴中工作人數占比年年突破6成，2011年一度高達62.2%。2014年起逐漸下降，疫情大爆發前一年、2019年為53.4%；疫情期間、2022年僅剩37.5%。

前往東南亞國家工作人數則呈成長趨勢，2013年達10.9萬人，有統計資料以來，第一次突破10萬人；2014年增加為11.3萬人。赴東南亞國家工作人數在2019年達12萬人，較10年前、2009年增加4.3萬人。

（中央社製圖）

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆對中央社剖析，民眾赴海外就業大多是跟著台商腳步走，台商的海外布局改變，中國不再是台商投資第一優先考慮地方，台商轉赴其他地方設廠，台籍幹部當然也是跟著轉赴他地。

辛炳隆指出，中國外資政策在改變，在中國的經商成本也愈來愈高，美中貿易戰、美中科技戰加速台商改變布局，加上新南向政策拉動，海外就業情勢也有了明顯變化，可以看到赴中工作人數遞減、赴東南亞國家工作人數漸增趨勢。

辛炳隆提到，除了台籍幹部跟著台商赴中國工作外，另一部分前往中國工作的台灣群體為年輕人。有的台灣年輕人在中國就學畢業後，直接留在當地就業；有的則是自行選擇前往。

「中國對於台灣年輕人就業吸引力確實在下滑」，辛炳隆說，一方面為台灣年輕人在對岸職場現已沒有特別優勢，二方面為中國經濟環境現況不是很好，三方面為台灣年輕人對於極權政治環境較難接受，沒有辦法「賺錢歸賺錢」。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授陳松興對中央社指出，台商採取China Plus One策略，回應供應鏈上游要求，減少在中國的投資，這些新廠多是轉移到東南亞國家設置。

陳松興表示，新廠設址東南亞國家，減少在中國的產能，相對地對於駐點中國的工作人員需求也降低，台籍幹部、台籍勞工前往中國工作誘因不再，於是呈現出赴中國、赴東南亞國家工作人數消長趨勢。

一名要求匿名受訪的38歲民眾表示，COVID-19疫情間拿到一個在香港的工作，考慮香港國安法通過後，當地生活氛圍改變，於是放棄了這個機會。香港薪資較台灣薪資多2至3倍，不過「時時不自由」恐懼感讓人壓抑，不後悔取消赴港工作決定。

這名民眾說，其現所任職公司主管為香港籍人士，舉家搬遷到台灣生活、工作，很大原因是為了孩子的教育，他們不願意孩子接觸中共引領下的「愛國教育」；另也有些香港籍友人欲離開香港，有的已經轉赴英國、加拿大展開新生活。

一名畢業於政治大學轉赴上海工作的民眾受訪指出，畢業後先在台灣工作了一陣子，考慮中國市場大、職缺多，於是選擇落腳上海。上海薪資優於在台灣的薪資，不過物價成本、工作壓力也高了不少；對於兩岸局勢感到緊張，希望和平穩定。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130518