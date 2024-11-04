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馬英九再邀陸生訪台 奧運桌球金牌馬龍也在列

2024/11/4 11:20
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（中央社記者王承中台北4日電）馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，前總統馬英九已邀請包含北大等7所大陸大學師生於27日訪台，其中包括曾獲奧運桌球男單金牌馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。陸生訪台團也將與台大等6所台灣大學交流，懇請政府儘速核准，讓大陸學生能順利訪台。

蕭旭岑今天召開記者會表示，馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣6所大學交流，並參訪台灣著名景點。

蕭旭岑指出，這次陸生團成員包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運桌球男單金牌馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊金牌楊倩，也期望能與台灣學生切磋互動。

蕭旭岑表示，在兩岸關係空前緊張，格外需要民間交流，大陸這幾所著名大學學生來訪，實地與台灣的大學生互動，傾聽台灣民眾心聲，了解台灣真實情況，有助於紓緩兩岸氣氛，傳達更多和平訊息，也符合總統賴清德上任後一直強調「希望兩岸健康有序交流」的理念。

蕭旭岑指出，去年馬英九基金會邀請大陸大學師生來訪，所到之處，感受到台灣人溫暖及善意，並為兩岸關係帶來極為正面的成果。前總統蔡英文任內的政府高層，事後也表達高度肯定，認為對兩岸關係極為正向。可見讓兩岸的年輕人多往來、多接觸，對兩岸關係發展非常重要。

蕭旭岑表示，他曾於今年7月拜會陸委會主委邱垂正與教育部次長葉丙成，提及馬英九基金會將規劃再次邀請陸生訪台，均獲得正面肯定。今天記者會同時，馬英九基金會也將同步向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府儘速核准，讓大陸學生能順利訪台。

蕭旭岑指出，馬英九去年與今年兩度訪問中國大陸，率領台灣學生與大陸的大學師生交流時，都曾當面邀請他們回訪。今年馬英九基金會也積極規劃邀約，最後促成大陸訪團來台，足見兩岸交流是大家共同的願望。

蕭旭岑表示，這次陸生訪台團預定由清華大學校務委員會主任邱勇率隊，全程預計9天8夜，與台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等6所大學交流。訪團也將參訪台北市立中山女子高級中學，這也將是馬英九基金會邀請的陸生團首次參訪台灣的傑出高中。

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蕭旭岑指出，這次訪問團也將參訪日月潭等景點，讓大陸學生更加深入認識台灣歷史與景點之美，能將台灣美好的一面帶回大陸，如此更能促進兩岸關係。馬英九基金會將安排棒球體驗活動，讓大陸學生體驗台灣的棒球文化。

蕭旭岑表示，賴總統上任後，根據陸委會公布的最新民調顯示，超過8成的台灣民眾支持「兩岸重啟雙邊觀光、陸生來台」。邱垂正曾表示，只要有利於兩岸健康有序的交流，陸委會都支持。馬英九基金會做為民間單位，願意全力協助政府推動兩岸關係，讓兩岸儘速恢復正常交流。（編輯：蘇志宗）1131104

蕭旭岑
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