林右昌：財劃法修法3問題 藍選輸總統就癱瘓中央

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（中央社記者葉素萍台北11日電）朝野攻防財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天表示，國民黨版財劃法修法有3問題，癱瘓政府、浪費預算、避談地方政府分配機制，「請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央！」

林右昌透過臉書表示，國民黨版財劃法修法有3問題與重點。首先，「國民黨版的財劃法，其實是在架空癱瘓中央政府」。不管是中央或地方政府，每分預算都是人民納稅錢，不但要有合理計畫分配，且要用在刀口。國民黨版本財劃法只有從中央搶錢，卻說不出要用在何處。

林右昌說明，民進黨最重視公平正義，重視國土均衡發展，正視直轄市與非直轄市、縣市與縣市之間發展落差。為解決國土發展不均問題，民進黨政府在各縣市展開有史以來最大的建設投資，努力解決城鄉差距、南北差距、縣市貧富差距3大課題。

林右昌指出，國民黨指地方政府苦哈哈，因為在馬英九執政時期，補助22縣市只有5000多億元，但蔡英文執政8年，對地方補助已大幅改善，跨縣市建設一件件推動，連藍營縣市長也感謝叫好，明年總統賴清德補助地方將超過新台幣1兆151億元。

林右昌解釋，若按國民黨財劃法修法版本，中央要「再」拿出6612億元分給各縣市政府，愛怎麼用怎麼用，連過問都不行。未來每年中央能運用財源僅剩1157億元，要怎麼推動跨縣市區域的建設，如何平衡縣市落差，平衡城鄉發展，「請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央」。

林右昌提到，其次，「國民黨財劃版本最可能結果是浪費預算」。過去地方政府爭取預算時，會先編依自有財源編預算，再向中央爭取，中央會依照財政等級，給予一定比例補助，透過這過程，讓縣市長反覆思考必要性與合宜性，減少蚊子館興建，但國民黨財劃法將毀壞這思考過程。

林右昌認為，很可能發生的結果是，地方政府被迫生出各種為消耗而消耗的預算科目，花大錢放煙火，蓋出華而不實蚊子館。而這些卻是原本該投資在跨縣市大型公共建設、國防投資、長照投資、托育補助、社會住宅，建設與福利很可能因錢被分走而喊停。

最後，林右昌表示，「沒有討論，只談從中央拿多少錢，避談地方政府的分配機制」。

林右昌說明，國民黨財劃法版本避談各縣市分配，為什麼180萬人口的台南分配到的比120萬人口的彰化少，為什麼台北市有寫在法裡的「首都法定3%」，同樣有中央部會的新北市沒有。

林右昌認為，制度可以改，但要經理性討論。民進黨在乎國家長治久安，這靠合理運行制度，而非道理不清粗暴修法。（編輯：張若瑤）1131111