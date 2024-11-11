本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楠梓產業園區台積電廠區挖到生鏽彈藥 陸軍協處拉封鎖線管制
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/94
首頁 / 政治

林右昌：財劃法修法3問題 藍選輸總統就癱瘓中央

2024/11/11 11:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）朝野攻防財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天表示，國民黨版財劃法修法有3問題，癱瘓政府、浪費預算、避談地方政府分配機制，「請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央！」

林右昌透過臉書表示，國民黨版財劃法修法有3問題與重點。首先，「國民黨版的財劃法，其實是在架空癱瘓中央政府」。不管是中央或地方政府，每分預算都是人民納稅錢，不但要有合理計畫分配，且要用在刀口。國民黨版本財劃法只有從中央搶錢，卻說不出要用在何處。

林右昌說明，民進黨最重視公平正義，重視國土均衡發展，正視直轄市與非直轄市、縣市與縣市之間發展落差。為解決國土發展不均問題，民進黨政府在各縣市展開有史以來最大的建設投資，努力解決城鄉差距、南北差距、縣市貧富差距3大課題。

林右昌指出，國民黨指地方政府苦哈哈，因為在馬英九執政時期，補助22縣市只有5000多億元，但蔡英文執政8年，對地方補助已大幅改善，跨縣市建設一件件推動，連藍營縣市長也感謝叫好，明年總統賴清德補助地方將超過新台幣1兆151億元。

林右昌解釋，若按國民黨財劃法修法版本，中央要「再」拿出6612億元分給各縣市政府，愛怎麼用怎麼用，連過問都不行。未來每年中央能運用財源僅剩1157億元，要怎麼推動跨縣市區域的建設，如何平衡縣市落差，平衡城鄉發展，「請國民黨不要選輸總統，就修法架空癱瘓中央」。

林右昌提到，其次，「國民黨財劃版本最可能結果是浪費預算」。過去地方政府爭取預算時，會先編依自有財源編預算，再向中央爭取，中央會依照財政等級，給予一定比例補助，透過這過程，讓縣市長反覆思考必要性與合宜性，減少蚊子館興建，但國民黨財劃法將毀壞這思考過程。

林右昌認為，很可能發生的結果是，地方政府被迫生出各種為消耗而消耗的預算科目，花大錢放煙火，蓋出華而不實蚊子館。而這些卻是原本該投資在跨縣市大型公共建設、國防投資、長照投資、托育補助、社會住宅，建設與福利很可能因錢被分走而喊停。

最後，林右昌表示，「沒有討論，只談從中央拿多少錢，避談地方政府的分配機制」。

林右昌說明，國民黨財劃法版本避談各縣市分配，為什麼180萬人口的台南分配到的比120萬人口的彰化少，為什麼台北市有寫在法裡的「首都法定3%」，同樣有中央部會的新北市沒有。

林右昌認為，制度可以改，但要經理性討論。民進黨在乎國家長治久安，這靠合理運行制度，而非道理不清粗暴修法。（編輯：張若瑤）1131111

#財劃法
#賴清德
#民進黨
#林右昌
#馬英九
#國民黨
#蔡英文
林右昌
川普勝選 林右昌：相信美對台政策沿原本方向前進選新北市長？林右昌：還有很長時間、非目前重點
馬英九
朝野攻防財劃法 民進黨批藍白意圖掏空台灣馬英九再邀陸生訪台 奧運桌球金牌馬龍在列
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
談財劃法修法 謝國樑：應以大局通過為重
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：