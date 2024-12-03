藍白修財劃法 綠憂教科文運動4161億預算受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）外界關注財劃法修法進度，民進黨立法院黨團今天召開記者會表示，藍白惡修財劃法，將使攸關國家軟實力的教科文與運動約新台幣4161億元的預算受到影響，而且如果要修財劃法，其他法律也要一併研修。

立法院財政委員會日前將財劃法修正草案送出委員會，提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。立法院朝野黨團11月29日下午協商財劃法修正草案，但各黨團並無共識，因此全案保留送院會，請立法院長韓國瑜召集協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與立委郭昱晴、陳培瑜、張雅琳今天召開「財劃法掏空國庫，教科文預算全遭殃」記者會，質疑藍白惡修財劃法，將使教科文與運動約4161億元的預算受到影響。

吳思瑤說，藍白惡修財劃法將掏空國庫6612億元，這會連帶影響攸關國家軟實力的教科文與體育預算，包括教育預算約2568億元、運動預算約41億元、文化預算約221億元、科技預算約1331億元，都可能沒有。

吳思瑤指出，要增加地方的收入，也要增加地方未來要承擔的責任，不能只討錢、不管權；只要錢、不做事。如果事權無法統一，這樣的修法將是國家災難，而且如果要修財劃法，其他法律也要進行配套研修，包括地方制度法中，有哪些事權可以統合下放給地方，使得責任政治可以實現，也要檢視公債法、地方稅法通則、行政區劃法等，都要一併檢視。

蔡易餘表示，這次惡修財劃法是要大幅度削弱中央的財權，然後分配到地方，但在野也說不清楚，地方拿到什麼財權、要承擔什麼權。此外，有很多預算必須由中央統籌規劃，例如科技預算必須由國科會來整體規劃，難道地方要自己去做國科會的研究嗎。

郭昱晴質疑，藍白惡修財劃法將嚴重衝擊教育經費，項目包括「少子女化對策計畫2-6歲幼兒照顧」、「補助地方政府增置專輔教師及輔諮中心」、「調整教師授課節數及導師費」、「補助教師員額合理編制」等，這些都是教育現場不可或缺的重要資源，如果藍白堅持要從中央挖錢，地方能承擔這些事項嗎。

陳培瑜說，惡修財劃法恐使科技預算遭殃，包括跨部會的科學技術預算約673億元就沒了，難道要讓台灣科技無法前進嗎。

張雅琳則擔心文化部文化建設經費、跨部會文化支出預算，會因財劃法惡修受到影響，不該弱化台灣軟實力。（編輯：翟思嘉）1131203