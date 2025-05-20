三峽重大車禍3死12傷 江啟臣率朝野立委默哀

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（中央社記者王承中台北20日電）新北市三峽區昨天發生重大車禍，造成3死12傷。立法院副院長江啟臣今天在主持院會時率在場朝野立委默哀1分鐘，他表示，為昨天新北市三峽發生重大車禍所造成的人員傷亡，表達深切的慰問與哀悼之意。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大事故，78歲余姓男子駕駛自用小客車闖紅燈在巷道內高速衝撞路人與機車騎士，造成3死12傷，死者包含2名女學生及1名約40歲女子；另有1名12歲張姓女學生到院時無生命徵象，成功救回後，未來3天為關鍵觀察期。

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立法院會今天擬處理國民黨立法院黨團所提本會期延會至7月31日、反戒嚴公投等案，會議主席、立法院副院長江啟臣在上午9時13分進入議場，宣布繼續開會。江啟臣表示，先為昨天新北市三峽發生重大車禍所造成的人員傷亡，表達深切的慰問與哀悼之意，並請大家起立默哀1分鐘。

現場包括國民黨團、民進黨團、民眾黨團等朝野立委，以及立法院議事人員，皆起立進行默哀。（編輯：張良知）1140520