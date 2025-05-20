新北三峽車禍余姓駕駛涉肇事 5年前行車糾紛和解不起訴

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（中央社記者趙敏雅、黃旭昇新北20日電）新北市三峽區19日發生重大車禍，余姓駕駛涉嫌駕駛自小客衝撞，造成多人死傷。警方今天表示，余男5年前也曾在現場附近與民眾發生車禍糾紛，後來達成和解不起訴處分。

新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，根據警消資料，事故當下造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治。4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至19日晚間10時止，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治，釀成3死、12人輕重傷嚴重事故。

有網友在網路社群貼文稱，昨天涉嫌肇事的余姓男子，2020年3月曾在三峽區國慶路人行道上，與女行人發生行車糾紛。網路並翻出當時遭撞的女子貼文，貼文稱，當時這名母親推著嬰兒車，被衝上人行道的車輛撞擊，車禍還波及一旁的盆栽。

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三峽警方今天接受記者查詢時，證實5年前的車禍，肇事駕駛與昨天涉嫌衝撞致死傷的余姓男子是同一人。警方說，2020年當時這起過失傷害案件，後來因為雙方和解，檢方不起訴。

警方說，初步統計，余男於5年內還有7件交通違規案件，多是紅線違規停車、違規併排停車等案件。（編輯：方沛清）1140520